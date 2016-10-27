  1. Acıyı Besler!
  2. Hastalıklı aşk

‘Çocuklarımız da ceza çekiyor’

‘Çocuklarımız da ceza çekiyor’
İstanbul'da yaşayan Dilara Tufan (13), 5 yıl önce sevgilisi Anılcan Tufan'a (16) tam 3 kez kaçtı. İkili ailelerinin rızasıyla evlendi. 1 yıl sonra kızları Melodi dünyaya geldi. Ancak Tufan'ın 2. hamileliğinde 18 yaşından küçük olduğu belirlenince eşi tutuklandı. Eşinin ikinci çocuklarını hiç göremediğini söyleyen Dilara Tufan, "Şuan sadece biz değil çocuklarımız da ceza çekiyor" dedi.
  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar