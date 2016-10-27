İstanbul'da yaşayan Dilara Tufan (13), 5 yıl önce sevgilisi Anılcan Tufan'a (16) tam 3 kez kaçtı. İkili ailelerinin rızasıyla evlendi. 1 yıl sonra kızları Melodi dünyaya geldi. Ancak Tufan'ın 2. hamileliğinde 18 yaşından küçük olduğu belirlenince eşi tutuklandı. Eşinin ikinci çocuklarını hiç göremediğini söyleyen Dilara Tufan, "Şuan sadece biz değil çocuklarımız da ceza çekiyor" dedi.