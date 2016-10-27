Çiftçilere 640 milyon liralık destek ödemesi yarın

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaptığı açıklamada, 2016 yılı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Faruk Çelik, ödemeler kapsamında çiğ süt desteği için 200 milyon lira, tarım sigortaları desteği için 110 milyon lira, kırsal kalkınma desteği için 100 milyon lira, genç çiftçilere proje desteği için 50 milyon lira, büyükbaş hayvan besi desteği için 30 milyon lira, tarım danışmanlığı desteği için 30 milyon lira, süt tozu desteği için 45 milyon lira, hububat fark desteği için 20 milyon lira, buzağı desteği için 15 milyon lira, çay budama masrafı desteği için 11 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan kullanım desteği için 13,5 milyon lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon lira, hastalıktan ari işletme ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 10 milyon lira olmak üzere toplam 639,5 milyon liralık hibe desteğinin yarın saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Bu ödemelerle beraber yılın 10 ayında çiftçilere toplam 10 milyar 219 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacağını bildiren Çelik, "Böylelikle 2016 için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 11 milyar 644 milyon liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 88'lik kısmını ödemiş olacağız." ifadesini kullandı.