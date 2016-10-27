CHP MYK’da konu başkanlık

CHP MYK, GenelBaşkan KemalKılıçdaroğlubaşkanlığında toplandı.Basına kapalı yapılan CHPMYK'da edinilen bilgileregöre Kılıçdaroğlu, il veilçe örgütlerine başkanlıksistemiyle ilgili olasıreferanduma hazır olmaları talimatı verdi.Kasım ayından itibaren belediye başkanları,milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir arayagelecek olan Kılıçdaroğlu'nun, özellikle'Başkanlık sistemi'ne karşı son dereceaktif çalışmalarını isteyeceği belirtildi.
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