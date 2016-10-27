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’da konu başkanlık

CHP MYK’da konu başkanlık
CHP , Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı yapılan MYK'da edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, il ve ilçe örgütlerine başkanlık sistemiyle ilgili olası referanduma hazır olmaları talimatı verdi. Kasım ayından itibaren belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun, özellikle 'Başkanlık sistemi'ne karşı son derece aktif çalışmalarını isteyeceği belirtildi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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