Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli yazışma programı ByLock uygulamasını kullanan örgüt elemanlarının nasıl yakalandığına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik ve istihbarat güçlerinin ByLock kullanıcısı FETÖ üyelerini, son zamanların fenomen oyunu Pokemon avlar gibi yakaladıkları belirlendi. ByLock'un, çevredeki ve ortak ağdaki diğer kullanıcıları kod isimleriyle gösteren özelliği, kurumlarda kaç FETÖ'cü olduğunun listelerini döktü.



MİT ŞİFRELERİ ÇÖZDÜ

2014'te ByLock'un peşine düşen MİT, ByLock'un kodlarını tamamen çözdü. Yapılan incelemelerde ByLock'un, çevredeki ve ortak ağdaki diğer kullanıcıları kod isimleriyle gösteren bir özelliği olduğu tespit edildi. FETÖ üyelerinin birbirlerini gizlice bulabilmeleri için oluşturulan özellik FETÖ'cüleri yaktı. FETÖ'cülerin birbirlerini bulmak için kullandığı ByLock'taki "bulundukları ortamlarda yahut internete girdikleri ağ üzerindeki diğer kullanıcıları kod adlarıyla görebilme" özelliği MİT'in işini kolaylaştırdı.



TEK TEK KURUMLAR GEZİLDİ

Uygulamanın bu özelliğini çözen istihbaratçılar, son zamanların fenomen oyunu Pokemon avına çıkar gibi ByLock'çuların peşine düştü. Yakınlarda Pokemon tespit edildiğinde Bluetooth bağlantısı ile kullanıcılara uyarı veren oyundaki gibi ByLock'çular da yine sistem üzerinden yakalandı. Pokemon avına çıkar gibi önemli kurum ve kuruluşlarda dolaşarak binalardaki FETÖ'cü sayılarını ve kod adlarını tespit eden istihbaratçılar, ardından bu kişilerin kimliklerine ulaştı. Aylarca süren ByLock avı sayesinde çok önemli isimlerden oluşan kripto FETÖ'cülerin listeleri oluşturuldu. Operasyon için düğmeye basıldığında ise ByLock kullanıcısı örgüt üyeleri tek tek bulundukları yerlerde yakalandı. (Yeni Şafak)