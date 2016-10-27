Bunların hepsi hasta!

FETÖ'cü hainler sağlık alanında da yuvalandı. Bu kapsamda Adana'da FETÖ operasyonu yapıldı. Aralarında askeriyede sağlık personeli olarak çalıştıktan sonra emekli olan Gülem S. ile kızı Dilara Sultan S.'nin de bulunduğu doktor, hemşire ve sağlık personeli 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılarınterör örgütünün iletişim ağıolan "ByLock"u kullandıklarısaptandı. Malatya'da isegözaltına alınan 20 doktordan16'sı tutuklandı.
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