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Bunların hepsi hasta!

Bunların hepsi hasta!
FETÖ'cü hainler sağlık alanında da yuvalandı. Bu kapsamda Adana'da operasyonu yapıldı. Aralarında askeriyede sağlık personeli olarak çalıştıktan sonra emekli olan ile kızı .'nin de bulunduğu doktor, hemşire ve sağlık personeli 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların terör örgütünün iletişim ağı olan "ByLock"u kullandıkları saptandı. Malatya'da ise gözaltına alınan 20 doktordan 16'sı tutuklandı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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