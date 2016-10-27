Başbakan Yıldırım'dan 7 sektöre müjde

Başbakan Yıldırım, Türkiye Yatırım Danışma Konseyi Toplantısının sonunda konuştu. Ekonomi ile ilgili yapısal reformlar, orta vadeli plan ve Türkiye ekonomisinin yatırımın artırılmasına yönelik düşünceleri ve 2017 bütçesi, özellikle kamu yatırımının yüzde 30 artırılması gibi konuların, Türkiye'nin orta ve uzun vadede gerçek üretime, istihdama dayalı bir yatırım stratejisi ekonomik öngörüsü olduğunun bir kez daha teyit edildiğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Ekonomi dinamik bir sektör. Gelişen küresel şartlara göre eğer tedbirlerinizi anında almazsanız bunun sonuçları ülkeye olumsuz yansıyabilir. Bunun da farkındayız. Bu nedenledir ki, Türkiye 2003'ten beri 2009 büyük kriz dışında 27 çeyrek hep büyüyerek geldi. Milli gelirini 1'den 3'e katladı ve bütçe ve cari açığı uluslararası kabul edilebilir seviyelerin çok altına düşürdü. Bankacılık sisteminin direnci asla azalmadığı gibi arttı da. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16'ları bulmuş durumda. Standartların iki katında. Bundan sonraki bankalarımızın hedefi de KOBİ'ler başta olmak üzere gerçek ekonomiye daha fazla kaynak aktarmak yönünde olacak. Birçok alanda, özellikle katma değer katkısı yüksek olan sektörlerde yatırım önceliği, bizim ekonomi politikaları bakımından desteklenecek. Bunlar nedir, bilişim sektörüdür, kimya sektörüdür, lojistiktir, buna benzer yedi temel sektörde ayrıcalıklı özel teşvik uygulamaları da yürürlüğe girecek. Ayrıca bölgesel olarak öncelikli yerlerimiz var. Teşvikte konfeksiyon usulünden ısmarlama usulüne geçiş yapıyoruz. Bunlarla ilgili hükümetimizin yaptığı çalışmaları yatırımcılarla paylaştık ve onların gelecek hedeflerini öğrenme fırsatı bulduk."



"KÜRESEL YATIRIMCILARIN BİZDEN BEKLENTİLERİ VAR"

Küresel yatırımcıların, Türkiye'yi gelecek yıllar için bir bölgesel yönetim merkezi olarak kabul ettiğini belirten Yıldırım, "Yabancı yatırımcıların sadece Türkiye'ye yatırım değil, aynı zamanda Türkiye merkez olmak üzere Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Avrupa gibi bölgelerin de yönetimini Türkiye üzerinden yapma yönünde kararları var. Bu bakımdan bizden beklentileri var. Bu beklentilerin bir kısmı halloldu, bir kısmını da önümüzdeki süreç içerisinde tamamlamış olacağız. Güzel yapıcı bir toplantı yaptık" şeklinde konuştu.



"YATIRIMCILARIN DUYMAK İSTEDİĞİ ÜÇ ÖNEMLİ KONU VAR"

Başbakan Yıldırım, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yatırım desteği için iştah kabartıcı desteklerinin olduğu hatırlatılan Yıldırım, bu desteklerin ne olduğu ve yabancı firmalardan Türkiye'ye yeni yatırım olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:



"Önemli yatırımları var. Kimisi 100 yıldan fazla, kimisi yeni Türkiye'de. Tabi ki önümüzdeki beş ve 10 sene içerisinde yeni hedefleri ve projeleri var. Onlarla ilgili bilgi verdiler. Yatırımcıların duymak istediği üç önemli konu var. Birisi istikrar ve güven. İstikrar ve güvenin Türkiye'de uzun süredir devam ettiği, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen istikrarda ve güvende bir bozulma olmadığı gibi, daha da demokrasimiz bu darbe girişiminden güçlenerek çıktı. Dolayısıyla küresel yatırımcılar için, yerli yatırımcı için öngörülebilirlik gerek. Geleceğe yönelik hesaplarını daha iyi yapabilecekler. Biz burada ne yaptık, iştah kabartıcı konu aynı zamanda Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 100 maddeyi geçen Haziran ayından bugüne kadar yaptığımız düzenlemeler var, yapısal dönüşümler var. Türkiye Varlık Barışı gibi, Vergi Barışı, stok affı gibi konular var. Şirket kurulumunun maliyetinin düşürülmesi, hileli iflasların önlenmesi, küresel yatırımcıların Türkiye'de oturumlarının kolaylaştırılması, tersine beyin göçü başlatılması, yatırımcıların karşılaştıkları özel sorunlar da var. Bir de özel olarak firma ve yatırımcıya mahsus, adeta ısmarlama elbise gibi bir yatırım şekli var, bunu devreye aldık. Teşvik yöntemi var, bu yöntemi uygulamaları hakkında bilgi verdik. Bir genel teşvik var bir de bazı yatırımlara mahsus özel teşvikler var. Özellikle doğu ve güneydoğuda son aylarda ortaya koyduğumuz yatırım destek hamlesi, cazibe merkezleri oluşturma projesinde kapsamlı bilgi verdik. IT sektörünün geliştirilmesi ve sanayi 4.0 ile ilgili hazırlıkların tamamlanması gibi küresel yatırımcıların ve yerli yatırımcıların bekledikleri konuları bütün ayrıntılarıyla ele aldık ayrıca beklentilerini öğrenme fırsatı bulduk."