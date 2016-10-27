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Babam ve ben annemin ilişkisini biliyorduk

Babam ve ben annemin ilişkisini biliyorduk
İstanbul Kartal'da (10), 9 Mart'ta annesi Türkan Karakütük'ün sevgilisi Ersin Kaşıkçı tarafından öldürüldü. Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi. i azmettirmekle suçlanan anne ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Beratcan davasının duruşması dün gerçekleşti. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Kaşıkçı, "Türkan, ilişkimizi öğrenen oğlunu öldürmemi istedi" dedi. Anne Türkan Karakütük ise "Ersin ile ilişkimi büyük oğlum ve eşim biliyordu" diyerek beraatini istedi. Beratcan'ın babası Ergün Karakütük de "Ersin'le olan ilişkisinden haberim yoktu" dediği eşinin tutuklanmasını talep etti. Beratcan'ın ağabeyi B.K. (16) ise tanık olarak dinlendi. "Annemin Ersin ile ilişkisimi babam ve ben buluyordum" dedi. Duruşma ertelendi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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