  1. Emniyet’te köklü değişiklik
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2 yıldır biliniyordu

Adil Öksüz 2 yıldır biliniyordu
Emniyet eski Müdürü , Fetullahçı Terör Örgütü'nün imamlarının listesini çıkartıp hem Ankara hem de İstanbul savcısına verdiğini söyledi. Başına 4 milyon TL ödül konulan firari Adil Öksüz'ün ise 2 yıldır TSK'nın imamı olarak bilindiğini belirtti. İşte Avcı'nın sözleri: "Eski Emniyet imamı Kemalettin Özdemir ile Çetin Acar, Adil Öksüz'le ilgili ifade verdi. 100'ün üzerinde subay ve askeri hakim de Öksüz'le ilgili tüm bilgilerini yetkililerle paylaştı. Yani darbecileri yönetecek adam belli. Peki Silahlı Kuvvetler bu konuda neden bir şey yapmadı! Neden kimse Adil Öksüz'ü ve abileri takip ettirmemiş."
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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