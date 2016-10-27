Adil Öksüz 2 yıldır biliniyordu

Emniyeteski MüdürüHanefi Avcı,FetullahçıTerörÖrgütü'nünimamlarınınlistesini çıkartıp hem Ankara hem deİstanbul savcısına verdiğini söyledi. Başına4 milyon TL ödül konulan firari AdilÖksüz'ün ise 2 yıldır TSK'nın imamı olarakbilindiğini belirtti. İşte Avcı'nın sözleri:"Eski Emniyet imamı KemalettinÖzdemir ile Çetin Acar, Adil Öksüz'leilgili ifade verdi. 100'ün üzerinde subayve askeri hakim de Öksüz'le ilgili tümbilgilerini yetkililerle paylaştı. Yanidarbecileri yönetecek adam belli. PekiSilahlı Kuvvetler bu konuda neden birşey yapmadı! Neden kimse Adil Öksüz'üve abileri takip ettirmemiş."
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