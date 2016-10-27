Acıyı Besler!

Adana'da düğünlerde piyanistlik yapan Fatih Besler (28), evli ve bir çocuk babasıydı. 2014 yılında mide fıtığı şikayetiyle özel bir hastanenin kapısını çaldı. 108 kilo ağırlığındaki Besler'i muayene eden Dr. A.A., mide fıtığı ve mide küçültme ameliyatı yapma kararı aldı. 15 Aralık 2014'de ameliyat masasına yatan Besler, operasyonun ardından nefes alamadı. Genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin ihmal şikayeti üzerine ameliyatı gerçekleştiren A.A. ve anestezi uzmanı Dr. K.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında doktorların kusur değerlendirmesi yapılamadı. Soruşturmanın ardından tutuksuz sanıklar Dr. K.Ş. ile Dr. A.A. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Önümüzdeki günlerde ilk duruşması yapılacak davaya katılacaklarını belirten Fatih Besler'in eşi İstem Besler, "Eşim kendisiyle barışık bir insandı. Kiloyu hiç sorun etmezdi. Eşimi göz göre göre öldürdüler. Çocuğum babasız kaldı. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye ağladı.