Acıyı Besler!

Adana'da düğünlerde piyanistlik yapan Fatih Besler(28), evli ve bir çocuk babasıydı. 2014 yılında mide fıtığışikayetiyle özel bir hastanenin kapısını çaldı. 108 kilo ağırlığındaki Besler'i muayene eden Dr. A.A., mide fıtığı ve mide küçültme ameliyatı yapma kararı aldı. 15 Aralık2014'de ameliyat masasına yatan Besler, operasyonun ardından nefes alamadı. Gençadam, tümmüdahalelererağmenkurtarılamadı. Ailenin ihmal şikayeti üzerine ameliyatı gerçekleştiren A.A. ve anesteziuzmanı Dr. K.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında doktorların kusur değerlendirmesi yapılamadı. Soruşturmanın ardından tutuksuz sanıklar Dr. K.Ş. ile Dr. A.A.hakkında 'taksirle ölümeneden olma' suçundan 6 yılakadar hapis istemiyle dava açıldı. Önümüzdeki günlerde ilk duruşması yapılacak davaya katılacaklarını belirten FatihBesler'in eşi İstem Besler, "Eşim kendisiyle barışık bir insandı. Kiloyu hiç sorun etmezdi. Eşimi göz göre göre öldürdüler. Çocuğum babasız kaldı. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye ağladı.
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