Washington Post yazarı ABD'li gazeteci David Ignatius, "Ortadoğu, ABD'ye neden güvenmemesi gerektiğini biliyor" başlıklı makalesinde, ABD'nin Ortadoğu'daki savaş taktiklerini eleştirdi.

ABD'nin, Ortadoğu'da yerel güçler ile vekalet savaşı yürüttüğünü, şartlar ve bölgesel siyaset değiştiğinde ise yerel güçleri başından atmak gibi kötü bir alışkanlığı olduğunu belirten Ignatius, ABD'nin bu "önce ayartma, sonra terk etme" özelliğinin hiç sevilmediğini ve bu nedenle de Ortadoğu'da ABD'ye güvenilmediğini ifade etti.

ABD'nin Irak, Mısır, Lübnan ve başka yerlerde kendi adına riskler alan güçlerin arkasında durmadığını kaydeden Ignatius, şimdi ise terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ABD'nin en iyi müttefiki YPG'yi yarı yolda bıraktığını ve Ortadoğu'da ABD ile müttefik olmanın tehlikeli olabileceğini belirtti.

"YPG, İNCİRLİK'TE DARBECİ ASKERLERLE GÖRÜŞTÜ"

Makalede, ABD'nin Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesini de ustalıkla idare etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu görüşününe yer veren Ignatius, YPG denetimindeki Suriye Demokratik Güçleri'nden bir heyetin İncirlik'te darbeci askerlerle görüştüğünü iddia etti.

Ignatius, "ABD, mayıs ayında Münbiç operasyonundan önce, YPG denetimindeki Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) bir heyeti İncirlik Hava Üssü'ne getirdi ancak Türk ve Kürtler arasındaki farklılıkları çözme çabası darbe girişiminin ardından işe yaramadı. SDG ile görüşen generaller şimdi darbe girişimiyle nedeniyle tutuklu." ifadelerini kullandı.