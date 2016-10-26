Yerli savaş uçağı geliyor

TBMM Genel Kurulunda, vergi dilimi nedeniyle ekim, kasım ve aralık aylarında ücretleri bin 300 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşüldü.

Teklifin birinci maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özlü, kendi dönemlerinde asgari ücretin net yüzde 121 artış gösterdiğini vurguladı.

Yerli otomobil ve yerli uçakla ilgili bir soru üzerine Özlü, "Bu konularda çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk yerli otomobille ilgili modeli açıklayacağız. Türkiye bir savaş uçağı projesi üzerine çalışıyor. Takvimle ilgili açıklamalarımız yakında olacak." açıklamasını yaptı.