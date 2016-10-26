Tercihimiz belli

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ANLAYACAKSINIZ:
Söylediklerimizde bir farklılık yok, anlamayanlara karşı tamamlayıcı maddeler var. Onu ileriki günlerde çok daha iyi anlayacaksınız. Türkiye'de fiili durumun devamını arzulayanlar, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra çok ciddi olayların yaşandığı bir ortamda kaos, kriz arzulayanlar, ikinci dalga darbecilerdir. Onu da önümüzdeki günlerde hep beraber görürsünüz.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ GELİRSE...:
Hele bir gelsin görelim bakalım ona göre karar verelim, başkaları gibi önceden bir karar vermek de doğru değil. O tavır sadece CHP'nin işidir. Bir de sütünü içerken İsmail Küçükkaya'nın işidir. İsmail Küçükkaya da Allah muhafaza büyükkaya olmamış. Eğer olsaydı başımız beladan kurtulmazdı. Bunu net olarak ifade ediyorum.
REFERANDUMA 'HAYIR' DİYECEĞİNİ AÇIKLAYAN 5 VEKİLE CEVAP:
Onların en tabii hakkıdır, vicdani sorumlulukları içerisinde hareket edeceklerdir. Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in hareketi başarılı olsaydı, Yurtta Sulh Konseyi'nin hazırlayacağı bir anayasaya ne diyeceklerdi acaba?
CUMHURBAŞKANINI MİLLET SEÇTİ, BU TARTIŞMASIZDIR:
Sayın Cumhurbaşkanı'nı millet seçti, bu tartışmasızdır. Ancak Sayın Erdoğan'ı seçen millet Anayasa'yı rafa kaldırarak fiilen başkan olsun demedi. AK Parti'nin muhtemel hazırlığı TBMM'de kabul ve onay görürse millete gitmekten, demokrasinin tartısına çıkmaktan da hiç kimse çekinmemelidir. Millet egemendir, son sözün sahibidir. MHP millete inanmakta, demokrasinin faziletlerine sonuna kadar ihtiram göstermektedir.
KAOS ELÇİLERİ:
TBMM'de 'Evet', referandumda 'Hayır' diyecekmişiz, bunu söylüyorlar ve de bir grup Truva atı bunun milletin aklıyla alay etmek olacağını zırvalıyor. Aslında kendilerinin maskaraya döndüklerini ise hiç anlamıyorlar. 'Havet' nasıl olacakmış? Türkçe'yi katletmeleri bir yana, utanmadan bir de böyle sorguluyorlar. Bizim ağzımızdan 'Evet' ya da 'Hayır'a ilişkin bir irade çıkmamışken, muhtemel anayasa hazırlık teklifinin neleri ihtiva edip etmediği belli değilken referandumu yapıp sonucu ilan edenler bilinsin ki kaos elçileri, kriz çığırtkanları, darbe şakşakçılarıdır. Bunların hali tamı tamına nato kafa nato mermerdir. Altını kalın olarak çiziyorum; MHP'nin TBMM'de tercihi ne olursa, milletin karşısında da tıpatıp aynısı olacaktır.
MUSUL OPERASYONU:
Musul'un teröristlerden temizliği süratle yapılmalı. Türkiye, bu temizlik harekatının dışında durmamalı, kenarda kalmamalıdır. Artık Irak'ta kimin ne söylediğinin, nerede durduğunun anlam ve önemi yoktur. Ülke olarak milli beka ve güvenliğimizi muhafaza etmek zorunda olduğumuz çok açıktır.
BAHÇELİ'YE TAM DESTEK
Başbakan Yıldırım, Bahçeli'nin Meclis'teki anayasa değişikliği için kullandığı "MHP'nin TBMM'de tavrı ne olursa, milletin karşısında da aynı olacaktır" sözlerine "Bahçeli'nin lafının üstüne laf söylemek bize yakışmaz. Ne diyorsa o" cevabını verdi.
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