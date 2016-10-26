Taciz intiharı şüphesi

Adana'da 2 yıl önce Gökhan Akpınar ile evlenen Birgül Akpınar (39), 2 gün önce kendisini iple tavana astı. Eve dönen eşi ise Akpınar'ıncansız bedeniyle karşılaştı. Çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğü belirtilen ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Akpınar'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha önce bir otelde çalışanBirgül Akpınar'ın personeldenbirinin tacizine uğradığı vekonunun polise intikal ettiğiortaya çıktı. Birgül Akpınar'ın yakınları ise intihardan sorumlu tutukları Gökhan Akpınar'ı tartakladı. Akpınar, olay gecesi evini terk ederek kayıplara karıştı. Komşuları, "Birgül, evlenip,gelin olarak bu eve geldi. Ekonomik sıkıntıları olduğu için eve birkaç parça eşya almışlardı. Kocası uzun süreden beriçalışmıyordu, birkaç ay önceçalışmaya başladı. Evde kavga gürültü hiç olmazdı. Kendi halinde yaşayan insanlardı. Taciz olayıylailgili bilgimiz yok. Olay günü dekadının yakınları kocayı dövüpevden kovmuştu" ifadesini kullandı.
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