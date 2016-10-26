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Taciz intiharı şüphesi

, kendisini tavana asarak intihar etti. Polis soruşturmayı genişletti. Canına kıyan kadının daha önce çalıştığı otelde tacize uğradığı tespit edildi...

Taciz intiharı şüphesi
Adana'da 2 yıl önce Gökhan Akpınar ile evlenen Birgül Akpınar (39), 2 gün önce kendisini iple tavana astı. Eve dönen eşi ise Akpınar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğü belirtilen ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Akpınar'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha önce bir otelde çalışan Birgül Akpınar'ın personelden birinin tacizine uğradığı ve konunun polise intikal ettiği ortaya çıktı. 'ın yakınları ise intihardan sorumlu tutukları Gökhan Akpınar'ı tartakladı. Akpınar, olay gecesi evini terk ederek kayıplara karıştı. Komşuları, "Birgül, evlenip, gelin olarak bu eve geldi. Ekonomik sıkıntıları olduğu için eve birkaç parça eşya almışlardı. Kocası uzun süreden beri çalışmıyordu, birkaç ay önce çalışmaya başladı. Evde kavga gürültü hiç olmazdı. Kendi halinde yaşayan insanlardı. Taciz olayıyla ilgili bilgimiz yok. Olay günü de kadının yakınları kocayı dövüp evden kovmuştu" ifadesini kullandı.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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