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18 yaşındaki Doğuş K. valelere bırakılan lüks otomobilleri çaldı. 40 ayrı suçtan kaydı vardı. Yapılan baskınla 15’inci kez gözaltına alındı

Suç makinesi
İSTANBUL'da valelerin kabusu olan 18 yaşındaki Doğuş K. tutuklandı. Polis ekipleri, son haftalarda eğlence mekanlarının kapılarında valelere bırakılan lüks araçların peş peşe çalınması üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri lüks otomobilleri çalan şüpheli Doğuş K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin otopark görevlileri ve valelere bırakılan lüks arabaları hedef seçtiği anlaşıldı. Valelerin anahtarları bıraktıkları kulübelere giren şüphelinin, gizlice aldığı kontak anahtarlarını kullanarak lüks araçları çaldığı ortaya çıktı. Doğuş K.'nın bazı otoparklardan da aynı yöntemle araçları çaldığı saptandı. Doğuş K.'nın geçmişte 14 defa farklı suçlardan ötürü gözaltına alındığı ve 3 farklı mahkeme dosyasından dolayı arandığı ortaya çıktı. 1 yıl sekiz aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çalıntı 4 lüks araçla birlikte yakalanan Doğuş K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilen zanlının 40 ayrı suçtan poliste kaydının olduğu açıklandı.

Emir SOMER
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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