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Silivri'ye isyan ve firar timi

'nde tutuklu binlerce zanlısının olası firarına ve isyanlara karşı 24 saat görev yapacak Özel Harekat timi görevlendirildi.

Silivriye isyan ve firar timi

İstanbul'da yürütülen operasyonlarında tutuklanan binlerce asker, polis, hakim, savcı ve kamu görevlisi 'ne gönderildi.

FİRARİ FETÖ'CÜNÜN RÜYASININ ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ
FETÖ zanlılarının tutuklu bulunduğu cezaevlerindeki gardiyanların dahi FETÖ üyesi olması isyan ve firara karşı önlemlerin en üst seviyeye çıkarılması gereksinimi doğurdu.

FETÖ'nün firari ismi yazar Önder Aytaç'ın gördüğünü iddia ettiği rüyayı sosyal medyada paylaşmasının ardından, rüya ve uydurma alametlerle cezaevlerindeki üyelerine 'kalkışma ve firar' edin işareti olarak verdiği değerlendirildi.

ÖZEL HAREKAT OLASI FİRAR VE İSYANA MÜDAHALE EDECEK
Silivri Cezaevi'nde 24 saat aralıksız olarak görev alacak Özel Harekat Timi, olası bir firar veya isyana müdahale edecek.

600 GARDİYANA SORUŞTURMA!
FETÖ'nün Silivri Cezaevi'ni üs haline getirdiği 1500 infaz koruma memurundan 600'ü hakkında örgüt ilişkisiyle soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Akşam
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 11:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vardar vardar

aferin................al önlemini...!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.10.2016 13:18
erol erol

ne gerek var insanları yormaya biz meclisten idam yasası bekliyoz biran evvel hemen

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.10.2016 13:08
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