Silivri'ye isyan ve firar timi

İstanbul'da yürütülen FETÖ operasyonlarında tutuklanan binlerce asker, polis, hakim, savcı ve kamu görevlisi Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

FİRARİ FETÖ'CÜNÜN RÜYASININ ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ

FETÖ zanlılarının tutuklu bulunduğu cezaevlerindeki gardiyanların dahi FETÖ üyesi olması isyan ve firara karşı önlemlerin en üst seviyeye çıkarılması gereksinimi doğurdu.

FETÖ'nün firari ismi yazar Önder Aytaç'ın gördüğünü iddia ettiği rüyayı sosyal medyada paylaşmasının ardından, rüya ve uydurma alametlerle cezaevlerindeki üyelerine 'kalkışma ve firar' edin işareti olarak verdiği değerlendirildi.



ÖZEL HAREKAT OLASI FİRAR VE İSYANA MÜDAHALE EDECEK

Silivri Cezaevi'nde 24 saat aralıksız olarak görev alacak Özel Harekat Timi, olası bir firar veya isyana müdahale edecek.

600 GARDİYANA SORUŞTURMA!

FETÖ'nün Silivri Cezaevi'ni üs haline getirdiği 1500 infaz koruma memurundan 600'ü hakkında örgüt ilişkisiyle soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.



Kaynak: Akşam