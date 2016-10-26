Savunma bakanlarından Musul toplantısı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere sabah saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Bakan Işık toplantı için geldiği NATO Karargahında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.
Işık, temasları kapsamında ilk olarak ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından Fransa Savunma Bakanı Jean Yves Le Drian'ın da katılımıyla Bakan Işık ve ABD Savunma Bakanı Carter üçlü görüşmede bir araya geldi.
GÜNDEM DEAŞ OPERASYONLARI
Öncesinde basın mensuplarına poz veren bakanların basına kapalı gerçekleşen görüşmesinde, terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye ve Irak'ta devam edenoperasyonların ele alındığı öğrenildi.
Görüşmede ayrıca terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun Fransa'nın başkenti Paris'te dün gerçekleştirilen toplantısının yansımaları ve terör örgütüne yönelik olası yeni operasyonların da gündeme geldiği belirtildi.
Bakanların üçlü görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.
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Misakı Milli den taviz verilemez .Basra körfezine ve Şama kadar bizim hükümranlık ve güvenlik haklarımız var.Soydaşlarımızın olduğu yer bizimdir bu kadar basit ve bunun arkasında duran ve bu siyasi iradeyi korkmadan gösteren politikacıları ve devlet adamlarını tarih altın harflerle yazacaktır.Türkiye güçlü bir ülke kimseden korkmaz.
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