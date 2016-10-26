Savunma bakanlarından Musul toplantısı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere sabah saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Bakan Işık toplantı için geldiği NATO Karargahında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Işık, temasları kapsamında ilk olarak ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Fransa Savunma Bakanı Jean Yves Le Drian'ın da katılımıyla Bakan Işık ve ABD Savunma Bakanı Carter üçlü görüşmede bir araya geldi.

GÜNDEM DEAŞ OPERASYONLARI

Öncesinde basın mensuplarına poz veren bakanların basına kapalı gerçekleşen görüşmesinde, terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye ve Irak'ta devam edenoperasyonların ele alındığı öğrenildi.

Görüşmede ayrıca terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun Fransa'nın başkenti Paris'te dün gerçekleştirilen toplantısının yansımaları ve terör örgütüne yönelik olası yeni operasyonların da gündeme geldiği belirtildi.

Bakanların üçlü görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.