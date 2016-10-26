Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik hava desteklioperasyonlarda etkisiz hale getirilen 23 teröristten birinin örgütün sözde "Dersim eyaleti komutan yardımcısı", ikisinin de örgütün sözde "Dersim eyaleti doğu cephesi sorumluları" olduğu bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristlere yönelik 16 Ekim'de başlatılan hava destekli operasyon ile 22 Ekim'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonun ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



PKK'NIN SÖZDE KOMUTA KADEMESİNE AĞIR DARBE

Soruşturma çerçevesinde, Ovacık Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığına teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulmasının ardından etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Ozan" kod adlı Sedat İncesu olduğu belirlendi.



İLÇEDE 1 YIL ARADAN SONRA ÖLDÜRÜLEN EN ÜST DÜZEY PKK'LI

Terör örgütü PKK'nın sözde "Dersim eyaleti komutan yardımcısı" ve örgütün Tunceli'deki en önemli ikinci mensubu konumundaki terörist İncesu'nun, aynı ilçede geçen yıl öldürülen örgütün sözde "Dersim eyalet komutanı ve örgütün silahlı kanadı HPG'nin komuta konseyi üyesi" Baran Dersim kod adlı İsmail Aydemir'den sonra kentte etkisiz hale getirilen en üst düzey örgüt mensubu olduğu tespit edildi.



Ayrıca Kutuderesi mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin örgütün sözde "Dersim eyaleti doğu cephesi erkek sorumlusu "Ferhat Zagros kod adlı Hüseyin Ertürk olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen "Roza Dersim" kod adlı Dilek Günenç'in de örgütün sözde "Dersim eyaleti doğu cephesi kadın sorumlusu" olduğu belirtildi.





(Fotoğraftaki: "Ferhat Zagros" kod adlı Hüseyin Ertürk)



Kentte, 16 Ekim'de il merkezine bağlı Kutudere bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyonda, 6'sı kadın 13 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir kadın terörist ise yaralı ele geçirilmişti.



Ovacık ilçesinde 22 Ekim'de ise Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı batısında bulunan Pirsultan Deresi mevkisinde güvenlik güçleri tarafından İHA ile icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetinde, bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş, başlatılan hava destekli operasyonda, tespit edilen noktalar ile teröristlerin kaçış güzergahlarının F-16 uçakları ile bombalanması, kobra helikopterleri ile atış altına alınması sonucu 2 terörist ölü ele geçirilmişti.



Aynı tarihte Ovacık Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığına teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulması üzerine yapılan hava destekli bir başka operasyonda da 3'ü kadın 7 terörist ölü ele geçirilmişti.