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Önce Musul sonra Rakka

Önce Musul sonra Rakka
ABD Ashton Carter, 'ın Irak'ın Musul kentinin ardından Rakka'dan da temizlenmesi için hazırlıklar yapıldığını açıkladı. Operasyonun beklenenden daha yakın zamanda başlayabileceğini ifade eden Carter, "Ortaklarımız ile Rakka'nın kurtarılmasına başlaması için zemin hazırlama çalışmalarını şimdiden başlattık" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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