Ödüllü projenin temeli atıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, coğrafyalarının hava trafiğini İstanbul Üçüncü Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinden idare edeceklerini belirterek, "Sadece Türkiye'nin değil, Asya'nın, Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların ve Avrupa'nın hava trafiğini inşallah buradan yöneteceğiz." dedi.

Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Üçüncü Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bakan Arslan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Hava Trafik Kontrol Kulesinin kağıt üzerindeyken bile dünyanın prestijli projeleri arasında yer aldığını ve ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Kulenin bu ödülü alırken 370 proje ile yarıştığını belirterek, projenin daha bugünden dünya çapındaki yerini aldığını aktaran Arslan, 50 milyon liraya mal olacak kulenin temelini attıklarını belirterek, 35 milyar liralık havalimanının yanında 50 milyon liranın küçük kaldığını ancak kulenin İstanbul'a katacağı değer düşünüldüğünde temel atma töreni düzenlenmesinin gerekli olduğunu düşündüklerini anlattı.

Kulenin, çalışanların bütün ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Arslan, "İstanbul'un sembolü lale figürü. Ortasından dünya havacılığı havalanıyor ve onun etrafında Türk insanı, yüklenicisi, üreticisi iki koluyla o dünya havacılığını sarıyor ve uçuruyor. Bir de bu pencereden bakmak lazım. Biz böyle bakıyoruz." diye konuştu.

Arslan, coğrafyalarının hava trafiğini buradan idare edeceklerini belirterek, "Sadece Türkiye'nin değil, Asya'nın, Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların ve Avrupa'nın hava trafiğini inşallah buradan yöneteceğiz. O yüzden bu kuleyi bu kadar önemsedik, o yüzden bu kule için bugün değerli katılımcılarla temel atma töreni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





"ATATÜRK HAVALİMANI ARTIK YETERSİZ KALIYOR"

Türkiye'de havacılığın son 13 yılda geldiği noktadan bahseden Arslan, yıllık havayolunu kullanan yolcu sayısının 35 milyondan 180 milyona çıktığını, bunların 61 milyonunun Atatürk Havalimanını kullandığını bildirdi.

Arslan, ülke sivil havacılığının gelişmesiyle birlikte Atatürk Havalimanının yetersiz kaldığını ifade ederek, buraya 13 yıldır terminal, pist, apron olarak sürekli bir şeyler kattığını ancak Atatürk Havalimanının artık genişletilemediğini anlattı.

Sabiha Gökçen Havalimanı açıldığında "Burası boş mu kalacak?" şeklinde eleştirildiğini anımsatan Arslan, bugün orasının 20 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdiğini söyledi.

Arslan, İstanbul'a bu iki havalimanının yetmediği için İstanbul Yeni Havalimanının düşünüldüğünü belirterek, bugün 76,5 milyon metrekarelik alana sahip bu havalimanının dünyanın en büyüğü olacağını aktardı.

"İLK FAZDA GÜNDE 2 BİN UÇAĞA HİZMET VERİLEBİLECEK"

İstanbul Üçüncü Havalimanının birçok alanda dünya çapında "en iyi" olma özelliğini taşıyacağını dile getiren Arslan, bunlardan bazılarının kapalı alan, döşenen fiberoptik kablo ve yıllık yolcu sayısı olduğunu söyledi.

Arslan, ilk fazdaki birinci pistin bitme noktasına geldiğini belirterek, 3 bin 750 metre uzunluğundaki pistin 2 bin 800 metresinin asfaltının döküldüğü bilgisini verdi.

Atatürk Havalimanının günde ortalama bin 300 uçağa hizmet verdiğini ve bin 450'yi aşan rekor uçuşlar bulunduğunu aktaran Arslan, "Burada sadece birinci fazda, başlangıçta açılacak iki pistte günde 2 bin uçağa hizmet verilebilecek." diye konuştu.

Arslan, aynı anda iki uçağın iniş yapabileceğini kaydederek, bu sayede başlangıçta 2 bin uçağın üzerine de çıkılabileceğini aktardı.

Projede şu anda 3 bin ağır iş makinesi ve kamyonun kullanıldığını ifade eden Arslan, "Şu anda 20 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki yıl çalışan sayısı 30 binin üzerine çıkacak. Yani daha inşaat alanında günde 30 bin kişi evine aş götürecek. 30 bin kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

Arslan, Gayrettepe-Üçüncü Havalimanı metro projesinin bir an önce yatırım programına alınması gerektiğini belirterek, metro çalışmalarının başlaması için faaliyetlerin sürdüğünden bahsetti.

"KABA İNŞAATI 6 AYDA TAMAMLANACAK"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, İstanbul Üçüncü Havalimanının Türkiye'ye ufuk açacağını ve havacılık sektörünün başarıdan başarıya ulaştıracağını belirterek, bunun heyecanını ilk günden beri yaşadıklarını söyledi.

İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, tasarımı ile 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülüne layık görülen kulenin 90 metre yüksekliğinde olacağını ve kaba inşaatının yaklaşık altı ay sonra tamamlanacağını söyledi.

Kontrol kulesinin 90 metre yüksekliğe ve 6 bin 85 metrekare inşaat alanına sahip olacağı bilgisini veren Akçayoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil havalimanlarında uçuş kontrol kuleleri işlevselliğinin yanında mimarı tasarım anlamında da sembol olma niteliği taşımaya başladı. Temelini attığımız kulemiz hem İstanbul'un şehir simgelerinden biri olacağını hem de tasarımıyla havacılık camiasını kendine hayran bırakacağını düşünüyoruz.

Türk tarihi ve İstanbul'un zengin kültürel mirasının sembollerinden biri olan lale çiçeğinden esinlenen ve aerodinamik biçimleri çağrıştıran kulemiz, Avrupa ile Asya arasında havalimanımız üzerinden seyahat eden tüm yolcular için görünür olacak. Bunun birçok örneğini Amerika'da, Körfez ülkelerinde ve de Avrupa'da görebiliyoruz. Biz de dünyanın en büyük havalimanını yapan şirket olarak bu konuda farkımızı ortaya koyuyoruz."

Konuşmalardan sonra Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cengiz, Bakan Arslan'a günün anısına kulenin aldığı Uluslararası Mimarlık Ödülünü takdim etti.

Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezai Bacaksız, Pininfarina ve AECOM'un üst düzey yöneticileri de katıldı.

KULE, 90 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 17 KATLI OLACAK

Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Üçüncü Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olacak.

Bu yıl Chicago Athenaeum Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen "2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü" kazanan kule "lale" figürünü taşıyacak.

Toplamda 6 bin 85 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak kulede 16 kişilik personel için çalışma imkanı sağlanacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı ve 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak.

Kulede yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları yer alacak.