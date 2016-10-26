Gazeteci Nail Güreli hayatını kaybetti

TGC Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası önceki Başkanlarından Basın Şeref Kartı sahibi, Nail Güreli'nin bugün vefat ettiği belirtildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu başsağlığı mesajında, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası önceki Başkanlarından değerli büyüğümüz Nail Güreli'yi kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar hizmet veren Nail Güreli'yi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

NAİL GÜRELİ KİMDİR?



1932 yılında İstanbul'da doğdu. Mesleğe 1952'de Hizmet Gazetesi'nde stajyer olarak başladı. Son Posta, Son Telgraf, Tan, Akşam (iki kez), Vatan, İkdam, Milliyet (üç kez), Hürriyet Haber Ajansı, Hürriyet ve Güneş gazetelerinde muhabir, istihbarat ve çeşitli servislerin şefi, Haber Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Yazı İşler Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni olarak mesleğin hemen her dalında çalıştı. Meslek yarışmalarında 12 ödül kazandı, TDK'nin röportaj ödülü aldı. Ayrıca, aralarında Orhan Apaydın Vakfı Demokrasi ve Barış Ödülü, Sertel Gazetecilik Vakfı Demokrasi Ödülü de olmak üzere, çeşitli kuruluşların ödüllerine değer görüldü. Yayımlanmış 17 kitabı arasında Basınla ilgili "Şu Bizim Medya" ve "Dünden Bugüne Babıâli" yer alıyor. 20 yılı aşkın süre, TGS'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı; 1982'de TGS Genel Başkanlığından ayrılarak Sosyal Demokrat Parti'nin (SODEP) kurucuları arasına katıldı ve askeri yönetimce veto edildi. Üç dönem (altı yıl) TGC Yönetim Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 1994 martında Başkanlığa seçildi; 2 Nisan 2001'de yenileşme ve katılımcılık gerekçesiyle genel başkanlıktan ve yönetimden istifa etti. Başkanlığı döneminde TGC'nin günlük yayın organı "Bizim Gazete" yayımlandı, Cemiyetin kurucusu Sedat Simavi adına konulan ve Hürriyet Gazetesi tarafından sürdürülen Sedat Simavi Ödülleri Cemiyet bünyesine alındı; çeşitli illerdeki 50'yi aşkın gazeteciler cemiyetinin işbirliği ve dayanışmasını sağlamak üzere Gazeteciler Cemiyetleri Başkan Konseyi oluşturuldu. TGC bünyesinde Basın Senatosu kuruldu. Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi yayımladı. Konrad Adeanauer Stiftung ile yerel basın meslek içi seminerlerini ve yerel basın ödüllerini kapsayan "Medya Projesi" imzalandı: Toplu anma amacıyla 6 Nisan "Öldürülen Gazeteciler Günü" ilan edildi: Yedi meslek örgütünün işbirliği ve dayanışma platformu meydana getirildi. Basın Şeref Kartı taşıyan Güreli bir çocuk babası.