Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonu10'uncu gününde devam ediyor.

Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin ortak başlatıp, uluslararası koalisyon güçlerinin destek verdiği operasyonda şu ana kadar kentin güneydoğusunda yer alan Hemdaniye ilçesi, güneyinde Nemrud, doğusunda ise Bertılla kasabaları geri alındı. Ordu ve Peşmerge güçleri şu ana kadar 30'un üzerinde köyün geri alındığını açıkladı.

Peşmerge güçleri tarafından kentin kuzeydoğusunda yer alan çoğunlukla Hristiyan ve Ezidilerin yaşadığı Başika kasabası ise 3 gün önce 4 koldan kuşatma altına alındı ve tamamen kurtarılması için operasyon sürüyor.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri ve onlara destek veren Şii milis gücü Haşdi Şabi ile federal polis gücü, kentin güney ve güneydoğu bölgesinden ilerleme kaydederken, Peşmerge güçleri ise daha çok kuzey, doğu ve güneydoğu bölgelerinden harekata katılıyor.

MUSUL'UN IŞIKLARI GÖRÜNMEYE BAŞLADI

Terör örgütü DEAŞ'ın iki buçuk yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu Musul kentine en çok yaklaşan güçler Peşmergeler oldu. Kentin kuzeydoğusundaki Naweran ve doğusundaki Başika cephelerinden hareket geçen güçler, 23 Ekim tarihinde "Musul Vadisi" olarak tabir edilen bölgede bileşti. Söz konusu güçlerin birleştiği nokta ile Musul kent merkezi arasındaki mesafe sadece 9 kilometre.

Peşmerge güçlerinin ele geçirdiği noktada akşam saatlerinden itibaren, Musul kent merkezinin ışıklarını görebilmek mümkün.

HAM PETROL YANGINI İLERLEMEYİ ENGELLİYOR

DEAŞ, geri çekilmek zorunda kaldığı bölgelerdeki petrol kuyuları ve yoğun duman çıkaracak kimyasal maddeleri ateşe veriyor. Kayyara kasabasının merkezinde petrol kuyusundaki yangın 3 aydan uzun süredir devam ediyor.

Musul'un güneyindeki petrol yangını güvenlik güçlerinin ilerlemesini engellerken, DEAŞ hedeflerini vurmak isteyen uluslararası koalisyon güçlerinin görüş açısını da daraltıyor.

Ham petrolün yanı sıra kasaba merkezinden 10 kilometre mesafede yer alan kükürt fabrikası da yine örgüt tarafından ateşe verildi. Kükürt yangınının yaydığı ağır koku ve beyaz dumandan dolayı güvenlik güçleri zorluk yaşıyor.

10 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE GÖÇ ETTİ

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul'u kurtarma operasyonunun 10'uncu gününde kurtarılan çevre köylerden şu ana kadar 10 bine yakın sivilin evlerini terk edip, güvenli bölgelere göç ettiği ifade edildi.

Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından geri alınan köylerdeki siviller, Birlemiş Milletler (BM) tarafından kurulan geçici çadır kamplarına sevk ediliyor. BM, Peşmerge'nin hakimiyetindeki Hazır ve Şeyhan bölgelerinde iki çadır kamp, Irak ordusu kontrolündeki Kayyara kasabasında ise bir kamp kurdu. Bunun yanında daha önce Musul'un güneyinden gelen iç göçmenler için ise Mahmur ilçesinde "Dibege Çadır Kampı" yer alıyor.

Musul'un etrafında ele geçirilen Hemdaniye ilçesi ve diğer kasabalardaki Hristiyan, Ezidi ve diğer etnik, dini unsurlar Haziran 2014'te güvenli bölgelere göç ettiğinden dolayı kenti kurtarma operasyonu sırasında şu ana kadar ciddi bir göç yaşanmadı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim tarihinde Musul'u kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.