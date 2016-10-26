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'da korkutan

Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Marmarada korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 17.10'da, Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 18:53
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