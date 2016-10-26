  1. Kanada askeri
  2. Hablemitoğlu araştırması

Kozmik baskın
Ankara'da 2011'de Bülent Arınç'a suikast iddiası kapsamında Genelkurmay Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki " "da arama yapıldı. Bu sırada gizli belgelerin dışarı çıkarıldığı anlaşıldı. Dün bu aramayla ilgili 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların arasında aramayı yapan hakim Kadir Kayan da vardı. 1 Numaralı şüpheli ise 15 Temmuz sonrası tutuklanan Genelkurmay eski Adli Müşaviri 'ydi.
Etiketler: , , , , ,
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar