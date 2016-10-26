Kozmik baskın

Ankara'da 2011'deBülent Arınç'asuikast iddiasıkapsamındaGenelkurmaySeferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki"KozmikOda"da arama yapıldı.Bu sırada gizli belgelerin dışarıçıkarıldığı anlaşıldı. Dün bu aramaylailgili 45 kişi hakkında gözaltı kararıverildi. Bunların arasında aramayıyapan hakim Kadir Kayan da vardı.1 Numaralı şüpheli ise 15 Temmuzsonrası tutuklanan Genelkurmay eskiAdli Müşaviri Muharrem Köse'ydi.
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