Kaş’ta vahşet

'ARAMIZA MESAFE KOYDU'
Ekipler, genç kızı her yerde aramaya başladı. Ancak sonuç alınamadı. Baba Özdemir, kızını bulmak için atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına katıldı. Fulya'nın arkadaşı Makta'nın çalıştığı otelin sahibi Çetin Ç. de polisi arayarak "Otelimde çalışan Atilla Makta da kayıp" ihbarı yaptı. Ekipler, genç kızın en son görüldüğü kişi olan Makta'nın oturduğu evin yakınında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Önceki akşam Makta'nın evine 100 metre uzaklıkta kayıp Fulya'nın bıçaklanmış ve battaniyeye sarılıp üzeri taşlarla kapatılmış halde cesedine ulaşıldı. Özdemir'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesiyle aranan Atilla Makta ise Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yakalandı. Zanlı, kendisine yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen dayısı İsmail Ç. ile gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Makta'nın ifadesinde, "Fulya ile 6 aydır ilişkimiz vardı. İlk başlarda bana samimi davranıyordu, sonra aramıza mesafe koydu. 2 aydır sürekli kavga ediyorduk. Olay günü kavga ettik, bana ağza alınmayacak sözler etti. Ben de kendimi kaybettim, öldürüp cesedini battaniyeye sardım" dediği ortaya çıktı.
Fulya Özdemir'i bıçaklayarak öldürüp cesedini ormana atan katil zanlısı Atilla Makta, suçunu itiraf etti. Tutuklanan Makta'nın 2015 yılında Kırklareli Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi.
KATİLLE TANIŞMIŞ
KAŞ'ta öldürülen Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir, cenazeyi teslim almak için gittiği Adli Tıp önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan acılı baba, şunları söyledi:
Kızım, Kaş'ta hediyelik eşya yapıp satacağını ve sanatla ilgileneceğini söyledi. Ben de destek verdim. Burada Atilla Makta ile tanışmış. Geçen Ağustos ayında Kaş'a gittiğimde kızım beni Makta ile tanıştırdı.
Ona bu adamın tekin olmadığını söyledim. Makta'nın platonik olarak kızıma tutulduğunu zannediyorum. Kızımın hiçbir sorunu yoktu. Bu cinayet basit bir sevgili cinayeti değil. Bu cinayetin örgütlü bir iş olduğunu düşünüyorum. Kızım belki bu kişilerle ilgili bir şeyler biliyordu.
Erdoğan ÖZTÜRK
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