Kara Kuvvetleri'nin envanterine 16 yeni milli İHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığının keşif, istihbarat ve belirlenen hedeflerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu 16 İHA ile ilgili yer sistemlerinden oluşan 4 Taarruzi Taktik İHA Sistemi'nin tedariki ve sistemlerin işletilmesi için gerekli ürün, hizmet ve altyapı kurulum işlemlerinin karşılanmasına yönelik sözleşme, 13 Mayıs'ta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Baykar Makine arasında imzalandı.

TESLİM 2017 EKİM'DE

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına 8 İHA ve ilgili yer sistemlerinden oluşan ilk paket, 17 Ekim 2017'de teslim edilecek. Aynı şekilde ikinci paketin 17 Haziran 2018'de Kara Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulması planlanıyor.

Paketlerin teslimiyle 16 yeni İHA, TSK'nın envanterine girmiş olacak.

Öte yandan, 8 İHA, güçlendirilmiş kanat konfigürasyonu ile hazirandan bu yana terörle mücadele bölgesinde etkin kullanılıyor.

EMNİYETE 6 İHA TESLİM EDİLDİ, 12'Sİ YOLDA

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) keşif, gözetleme ve istihbarat kabiliyetlerini artırmak amacıyla 6 İHA ve ilgili yer sistemleri, 15 Ekim 2015'te imzalanan sözleşmeyle tedarik ediliyor.

Bu kapsamda, 3 İHA ve ilgili yer sistemlerinin kabul işlemleri 9 Haziran'da tamamlandı. İHA'ların kullanımına ilişkin, ilgili personelin Van'da eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi..

İkinci paket Taarruzi Taktik İHA Sistemi'nin teslimatının ise eylül ayında yapıldığı belirtildi. Ayrıca, EGM tarafından talep edilen ilave 3 Taktik İHA Sistemi'nin tedarikine yönelik sözleşme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

JANDARMAYA 12 İHA

Savunma Sanayii İcra Komitesinin onayının ardından başlatılacak Jandarma Taktik İHA Tedarik Projesi ile terörizmle mücadele harekatında keşif, gözetleme ve hedef tespiti ile emniyet, asayiş ve kamu düzeninin tesisine yönelik istihbarat desteğinin sağlanmasında kullanılmak için biri opsiyon olmak üzere toplam 12 İHA ve ilgili yer sistemlerinin tedarik edilmesi planlanıyor.

MİLLİ VE ÖZGÜN TASARIM

Taarruz Taktik İHA'nın elektronik donanım, yazılım sistemleri ve platform tasarımı tamamen milli olarak geliştirildi. Proje kapsamında Türk savunma sanayisi tarihinde ilk kez, yüzde 93 gibi yüksek bir yurt içi katma değer oranı sağlandı.