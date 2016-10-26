Kanada askeri

FETÖ’cü Osman Özsoy, darbe girişiminden önce “Profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım, mesela bu sürece daha fazla katkım olurdu” dedi! Hakkında yakalama kararı verildi! Kanada’da bir Türk restoranında yemek yerken görüntülendi...
Teröristbaşı Gülen, ABD'deki ininden Türkiye'ye saldırdı. Neyse ki darbe girişimi amacına ulaşmadı. FETÖ'cü bazı teröristlerin ise darbe girişiminden önce Türkiye'den kaçtıkları ortaya çıktı. Prof. Dr. Osman Özsoy da kaçaklar arasında yer aldı. Buna göre tarih mezunu olan, siyaset bilimi dalında yüksek lisansını tamamlayan Özsoy, FETÖ medyasında cirit attı. 15 Temmuz darbesinden bir ay önce 14 Haziran'da FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına çıktı. "Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım, mesela bu sürece daha fazla katkım olurdu" şeklinde bir açıklama yaptı.
PENSİLVANYA DEĞİL TORONTO
Özsoy hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladığı, darbe günü ise darbeye karşı konulmamasını telkin ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Türkiye'den firar eden darbeci teröristin Kanada'da yaşadığı saptandı. Özsoy, Kanada'nın Toronto kentinde bir Türk'e ait lokantada iki kişi ile yemek yerken görüntülendi. Daha önce Gülen'inikamet ettiği Pensilvanya'daolduğu sanılan Özsoy'un, lokantadakendisini tanıyan bazı kişilerle de sohbet ettiği görüldü. Görüntülerinin kaydedildiğini anlayan grup, yemeklerini kısa keserek lokantadan ayrıldı.
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