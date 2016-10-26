Kalp krizi geçiren futbolcu can verdi

Nevşehir 1. Amatör Lig'de mücadele eden GülşehirBelediyespor'da oynayan 19 yaşındaki Mehmet Ercan, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ercan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz futbolcunun sosyal medyadaki son paylaşımları ise yürekleri deldi geçti. Mehmet Ercan'ın son mesajı şöyleydi: "Hiç böyle olmamıştı, buseferki gidişim daha zor oldu benimiçin. Yüreğimde dile getiremediğimkorkular var. Allah sonumu hayretsin.Herkes kendine iyi baksın."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.