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Kalp krizi geçiren futbolcu can verdi

Kalp krizi geçiren futbolcu can verdi
Nevşehir 1. Amatör Lig'de mücadele eden Gülşehir Belediyespor'da oynayan 19 yaşındaki , kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ercan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz futbolcunun sosyal medyadaki son paylaşımları ise yürekleri deldi geçti. Mehmet Ercan'ın son mesajı şöyleydi: "Hiç böyle olmamıştı, bu seferki gidişim daha zor oldu benim için. Yüreğimde dile getiremediğim korkular var. Allah sonumu hayretsin. Herkes kendine iyi baksın."
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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