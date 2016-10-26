Kalbini çaldı

Japonya'nın Tokyo kentine turistlik gezi için giden ÖzgürÇalık, gittiği lüks restoranda piyano çalan Hiroko Nakaı (34) ile tanıştı. İkili birbirlerine aşık oldu. Müzik okulu ve bir albümü bulunan piyanist Nakaı ve Çalık, kısa sürede evlilik kararı aldı. Genç kadın tanışmalarının ilk ayında İstanbul'a gelerek Çalık'ın ailesiyle tanıştı. Ardından Özgür Çalık ve ailesi Japonya'ya giderek Nakaı'yi istedi. Japon örf ve adetlerine göreevlenen ikili daha sonra Türkiye'yegeldi. Bodrum'a yerleşen çiftin ilk işi piyano almak oldu. Evin bir odasına yerleştirdikleri piyanoyu çalan Hiroko Çalık, tek hayalinin Bodrum'da konser verip sanat hayatına Türkiye'de devam etmek olduğunu ifade etti. 2 yaşında piyano çalmaya başladığını söyleyen Hiroko Çalık, "Eşimle Tokyo'daçalıştığım restoranda tanıştık. 4ay sonrada ben Türkiye'ye gelingeldim. Bodrum'da çok mutluyuz.Türk yemeklerini ve İnsanlarınıçok seviyorum" dedi. Özgür Çalık ise "İsteme çok ilginç oldu. Annembana Türkçe söylüyor ben eşimHiroko'ya İngilizce anlatıyorum,Hiroko ise ailesine Japoncasöylüyordu. Evlenip Türkiye'ye geldik. Eşim 3 buçuk aylık hamile yakında bebeğimiz de olacak" diye konuştu.
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