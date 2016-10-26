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Kalbini çaldı

, gezi için gittiği Japonya’da piyanist Hiroko Nakaı ile tanıştı. Birbirine aşık olan çift Japon geleneklerine göre evlendikten sonra Türkiye’ye gelip ’a yerleşti

Kalbini çaldı
Japonya'nın kentine turistlik gezi için giden Özgür Çalık, gittiği lüks restoranda piyano çalan Hiroko Nakaı (34) ile tanıştı. İkili birbirlerine aşık oldu. Müzik okulu ve bir albümü bulunan piyanist Nakaı ve Çalık, kısa sürede evlilik kararı aldı. Genç kadın tanışmalarının ilk ayında İstanbul'a gelerek Çalık'ın ailesiyle tanıştı. Ardından ve ailesi Japonya'ya giderek Nakaı'yi istedi. Japon örf ve adetlerine göre evlenen ikili daha sonra Türkiye'ye geldi. 'a yerleşen çiftin ilk işi piyano almak oldu. Evin bir odasına yerleştirdikleri piyanoyu çalan Hiroko Çalık, tek hayalinin Bodrum'da konser verip sanat hayatına Türkiye'de devam etmek olduğunu ifade etti. 2 yaşında piyano çalmaya başladığını söyleyen Hiroko Çalık, "Eşimle Tokyo'da çalıştığım restoranda tanıştık. 4 ay sonrada ben Türkiye'ye gelin geldim. Bodrum'da çok mutluyuz. Türk yemeklerini ve İnsanlarını çok seviyorum" dedi. Özgür Çalık ise "İsteme çok ilginç oldu. Annem bana Türkçe söylüyor ben eşim Hiroko'ya İngilizce anlatıyorum, Hiroko ise ailesine Japonca söylüyordu. Evlenip Türkiye'ye geldik. Eşim 3 buçuk aylık hamile yakında bebeğimiz de olacak" diye konuştu.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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