  1. ByLock'ta 3. dalga operasyonu
  2. FETÖ-PKK alçaklığı Eagle kayıtlarında

merkezli 12 ilde /PDY operasyonu

merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda, Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli akademik personelin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖnün kalesi çökertiliyor! Birçok gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 55 kişiden 20'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 09:25
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