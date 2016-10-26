İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 55 kişiden 20'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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