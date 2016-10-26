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Işık arıyorlar

İkiz olan Mihriban ve Berivan Boyacı görme engelli olarak dünyaya geldi. Ameliyatları için 40 bin lira istendi. Anne Raziye Boyacı “ Parayı ödeyecek gücümüz yok” dedi

Işık arıyorlar
Mersin Tarsus'ta yaşayan görme engelli Raziye (45) ile Cuma Boyacı çiftinin 2002 yılında ikiz kızları dünyaya geldi. Ancak ikizlerin de yüzde 90 görme engelli olduğu anlaşıldı. Kızlarına Mihriban ve Berivan (14) isimlerini veren çift, bin bir zorluklarla evlatlarını büyüttü. Kızlarının gözlerindeki rahatsızlık ve ağrıların, son 1 aydır arttığını belirten anne Raziye Boyacı, "Yavrularım görme engelli doğdu. Devlet ve üniversite hastaneleri bize bir ümit vermedi. Sonra özel bir hastaneye gittik. Ameliyatla 2 metreye kadar görebileceklerini söylediler. İkisinin ameliyatı için toplam 40 bin TL'ye ihtiyaç var. Eşim Cuma Boyacı işçi. Kirada oturuyoruz bu yüzden bu parayı verebilecek gücümüz yok. Hayırseverlerin ve devlet büyüklerimizin çocuklarıma ışık olmalarını istiyorum. Kızlarımın son fırsatı kaçırmalarını istemiyorum" diye konuştu.
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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