Işık arıyorlar

Mersin Tarsus'ta yaşayan görme engelli Raziye (45) ile Cuma Boyacı çiftinin 2002 yılında ikiz kızları dünyaya geldi. Ancak ikizlerin de yüzde90 görme engelli olduğu anlaşıldı.Kızlarına Mihriban ve Berivan (14)isimlerini veren çift, bin bir zorluklarlaevlatlarını büyüttü. Kızlarının gözlerindeki rahatsızlık ve ağrıların, son 1 aydır arttığını belirten anne Raziye Boyacı, "Yavrularım görme engelli doğdu. Devlet ve üniversite hastaneleri bize bir ümit vermedi. Sonra özel bir hastaneye gittik. Ameliyatla 2 metreyekadar görebileceklerini söylediler.İkisinin ameliyatı için toplam40 bin TL'ye ihtiyaç var. Eşim Cuma Boyacı işçi. Kirada oturuyoruz bu yüzden bu parayı verebilecek gücümüz yok. Hayırseverlerin ve devletbüyüklerimizin çocuklarıma ışıkolmalarını istiyorum. Kızlarımınson fırsatı kaçırmalarını istemiyorum" diye konuştu.
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