Cuburi, Erbil'de Ortadoğu Araştırma Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, "DEAŞ, yakında Musul'dan püskürtüldükten sonra eski modeliyle devam etmeyecek. Yeni üslupla düşünce ve yeni bir terörist nesil üretecek. Bunlar, konjonktüre göre hareket edecek." dedi.

"Irak'ın birliği, federal modellerle çakışmıyor." diyen Cuburi, ülkesinde sivil barışın gerçekleşmesinin önemine değindi.

"Irak'taki siyasi kadro ülkeyi yönetmede aciz kaldığını ilan etmek üzere." diyen Cuburi, "Halihazırdaki durum, ülkeyi içinde bulunduğu krizinden çıkarmak için yeni siyasi şahsiyet ve partilerin varlığını gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Cuburi, şunları kaydetti:

"Barış seçeneğini üretebiliriz. Savaş, çoğunlukla bizim seçimimiz değil. Başka tarafların bize başlangıcını dayattığı bu savaşın sonunu belirleyebiliriz. Irak'taki DEAŞ sonrası siyasi, sosyal ve fikri harita, Haziran 2014 öncesi haritanın aynısı olmayacak. Konjonktür bize bazı detaylarıyla sarsıcı olabilecek yeni trendler dayattı. Geçmişte üstünü kapattığımız ve çözüldüğünü düşündüğümüz birçok konuyu yeniden gözden geçirmeye bakıyoruz."