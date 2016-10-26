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Her şey dahil !

Sadık B. erkek çocukları elektroşok cihazıyla bayıltıp taciz etti. Masum olduğunu söyledi ama evinden çıkan dürbün, cinsel gücü artıran haplar ve porno dergiler, ruhunu gözler önüne serdi

Her şey dahil sapık!
Adana'da yaşanan taciz skandalı tüm yurtta yankı uyandırdı. Erkek çocuklarını sigara vermek bahanesiyle evine götürüp elektroşok cihazı kullanarak taciz eden 60 yaşındaki Sadık B.'nin evinde bulunanlar tam teçhizatlı rezaleti gözler önüne serdi. Tüyler ürperten olay Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi'nde patlak verdi. Kavga ihbarı alan polis, olay yerine gittiğinde mahallelinin bir eve saldırdığını gördü. Mahalleli, evde yaşayan Sadık B.'nin erkek çocukları taciz ettiğini söyledi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU
Bunun üzerine Sadık B. emniyete götürüldü. Evindeki aramada ise şok cihazı, dürbün, cinsel gücü artırıcı haplar, 2 el kamerası, porno dergiler ele geçirildi. Dürbünle çocukları takip ettiği, kameralarla da çirkin emellerine ulaşırken görüntüleri kaydettiği iddia edildi. Yaşları 16'dan küçük 3 erkek çocuğun ailesi de Sadık B.'nin çocukları kandırıp eve götürdüğünü, burada taciz etmeye çalıştığını, karşı koyanları elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirdiğini söyleyip şikayetçi oldu.

MANZARA İZLİYORMUŞ
Cezaevine gönderilen 60'lık , evinden çıkanları şöyle açıkladı: "Dürbünü manzara seyretmek için aldım. Elektroşoku hırsızlara karşı kendimi korumak için aldım. Hapları geneleve giderken kullanıyorum. İki kamerayı ise hatıra kalsın diye arkadaşlarla bir yere gittiğimde orada çekim yapmak için bulunduruyorum."
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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