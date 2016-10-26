Her şey dahil sapık!

Adana'da yaşanan taciz skandalı tüm yurtta yankı uyandırdı. Erkek çocuklarını sigara vermek bahanesiyle evine götürüp elektroşok cihazı kullanarak taciz eden 60 yaşındaki Sadık B.'nin evinde bulunanlar tam teçhizatlı rezaleti gözler önüne serdi. Tüyler ürperten olay Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi'nde patlak verdi. Kavga ihbarı alan polis, olay yerine gittiğinde mahallelinin bir eve saldırdığını gördü. Mahalleli, evde yaşayan Sadık B.'ninerkek çocukları taciz ettiğini söyledi.
AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU
Bunun üzerine Sadık B. emniyete götürüldü. Evindeki aramada ise şok cihazı,dürbün, cinsel gücü artırıcı haplar, 2el kamerası, porno dergiler ele geçirildi. Dürbünle çocukları takip ettiği, kameralarla da çirkin emellerine ulaşırken görüntüleri kaydettiği iddia edildi. Yaşları 16'danküçük 3 erkek çocuğun ailesi de Sadık B.'nin çocukları kandırıpeve götürdüğünü, buradataciz etmeye çalıştığını, karşıkoyanları elektroşok cihazıylaetkisiz hale getirdiğini söyleyip şikayetçi oldu.
MANZARA İZLİYORMUŞ
Cezaevine gönderilen 60'lık sapık, evinden çıkanları şöyle açıkladı: "Dürbünü manzaraseyretmek için aldım.Elektroşoku hırsızlarakarşı kendimi korumak içinaldım. Hapları genelevegiderken kullanıyorum. İki kamerayı ise hatıra kalsın diye arkadaşlarla bir yere gittiğimde orada çekim yapmak için bulunduruyorum."
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