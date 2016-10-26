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'li vekillerden provokasyonu

TBMM'deki 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunda Gülten tartışması yaşandı. Açıklama yapmak isteyen 'li vekillere komisyon başkanı konunun gündem dışı olduğu gerekçesiyle konuşulmayacağını belirtmesi üzerine vekiller toplantıyı terk etti.

HDPli vekillerden Kışanak provokasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bugün eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve gazeteci Hüseyin Gülerce'yi dinleyecekti. Saat 11:00'da mesaisine başlayan komisyonun çalışması 'li vekillerin provokasyonuyla yarım kaldı.

KIŞANAK İÇİN AÇIKLAMA YAPMAK İSTEDİLER
HDP'li milletvekilleri komisyon toplantısı başlamadan önce dün gözaltına alınanDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gülten ile ilgili açıklama yapmak istediler.

"BASIN AÇIKLAMASINI BASIN ODASINDA YAPIN"
Komisyon başkanı Reşat Petek ise söz almak isteyen HDP'li vekil Mithat Sancar'a izin vermedi. Bunun üzerine HDP'li vekiller ile komisyon başkanı Petek arasında sert tartışmalar yaşandı. Mithat Sancar "siz söz vermiyorsanız ben basın mensuplarına konuşacağım" deyip kameralara döndü. Bunun üzerine ise Petek kameramanların dışarı çıkarılmasını istedi. Sancar'a hitaben Petek "Basın toplantısı yapacaksanız toplantı odasında yapamazsınız. Gidin basın toplantısı odasında yapın" dedi.

BAĞIRARAK KOMİSYONU TERK ETTİLER!
HDP'li vekiller ise "darbe girişimini araştıracak olan komisyon darbe yapıyor. Gülten Kışanak dün burada komisyona bilgi verdi, sonra Diyarbakır'a gidince gözaltına alındı" diye bağırarak salonu terk ettiler.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 12:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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memo memo

hdp demek pkk ypg demek hain serefsiz dinsiz dag maymunlari demek

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 26.10.2016 12:51
atlantis atlantis

neden bukadar tahammül ediliyor bunlara yahu? Geregistreerd yapin artik

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 26.10.2016 12:31
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