  1. Annesiyle dedikodusu çıkan adamı öldürdü
  2. Kalp krizi geçiren futbolcu can verdi

Hayata veda

Hayata veda
Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev yapan Eda Özdemir'den kötü haber geldi. Özdemir, görevli olarak İstanbul'dan kalkan uçak ile New York'a gitti. Genç hostes, daha sonra THY ekiplerinin kaldığı Marriot Long Island Oteli'ndeki odasına çekildi. Özdemir dün sabah kahvaltıya inmeyince arkadaşları panikledi. Özdemir'e ulaşamayan kabin ekipleri durumu otel yetkililerine haber verdi. Çalışanlar, Özdemir'in kaldığı odanın kapısını açıp içeri girdi. Özdemir'in kendisini asarak intihar ettiği belirlendi. Özdemir'in cesedinin adli tıp tarafından inceleneceğini, sonrasında ailesine teslim edileceği belirtildi. Geçen Nisan'da da aynı otelde Turkish Do&Co şirketinde uçan şef olarak çalışan Cumhur Özmen intihar etmişti.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar