Hayata veda

Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev yapan EdaÖzdemir'den kötü haber geldi. Özdemir, görevli olarak İstanbul'dan kalkan uçak ile New York'a gitti. Genç hostes, daha sonra THY ekiplerinin kaldığı MarriotLong Island Oteli'ndeki odasına çekildi. Özdemir dün sabah kahvaltıya inmeyince arkadaşları panikledi. Özdemir'e ulaşamayan kabin ekipleri durumu otel yetkililerine haber verdi. Çalışanlar, Özdemir'in kaldığı odanın kapısını açıp içeri girdi. Özdemir'in kendisini asarak intihar ettiği belirlendi. Özdemir'in cesedinin adli tıp tarafından inceleneceğini, sonrasında ailesine teslim edileceği belirtildi. Geçen Nisan'da da aynı otelde Turkish Do&Coşirketinde uçan şef olarak çalışanCumhur Özmen intihar etmişti.
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