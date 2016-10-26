Havaalanında kayıp aranıyor

Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten 19 Ekim günü Atatürk Havalimanı'na gelen ve buradan New York'a gitmesi gereken Marjaanco Jovanoski (45) uçağa binmedi. Kardeşlerine ulaşamayan Lila ve Katerina Jovanoska isimli kız kardeşler soluğu İstanbul'da aldı. Havalimanında herkese kardeşini soran kardeşler, "Kamera görüntülerinde kardeşimi itip metroya götürüyorlar. Ne olur kardeşimizi bulun" dedi.