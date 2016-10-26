İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından şifreli yazışma uygulaması ''ByLock''u kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu programı kullandığı tespit edilen 123 polis hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerine şüpheli 123 polis hakkında, hakimlikçe arama ve el koyma kararı da alındı. Kararın ardından soruşturma kapsamında düzenlenen 3. operasyonda, 123 şüpheli polisten 81'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Bu arada, dün hakimliğe sevk edilen aralarında eski Emniyet Müdürü Özcan Bulduk'un da bulunduğu 2 polis, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanırken, 1 polis ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 175'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında, ''ByLock'' programını kullandığı tespit edilen, aralarında 6 emniyet müdürü, 5 amir ve çok sayıda başkomiserin de bulunduğu 173 polis tutuklanmıştı. Dünkü karar ile birlikte tutuklanan polislerin sayısı 175'e yükseldi. Bugüne kadar 10 kişi de etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ayrıca savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin, soruşturma makamına örgüt ile ilgili bilgi verdikleri ve söz konusu ''ByLock'' programını nasıl ve kimlerin yüklendiğine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi.