FETÖ'cü o hain tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bylock kullanıcı oldukları belirlenen hakim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli hakim savcılardan Y.D. itirafçı olmuş ve ifadesinde kendisini HSYK müfettişi olarak tanıtan bir kişinin Malkara'da görev yaptığı sırada telefonuna Bylock programı yüklediğini buradan FETÖ mensubu bir imam ile irtibat kurduğunu açıklamıştı.

Bu kişi ile İstanbul'daki bir adreste de görüştüğünü ve görüştüğü adresin FETÖ evi olduğunu söyleyen Y.D.'nin ifadesi üzerine yer gösterme yapılmış ve fotoğraf teşhisinden kimliğinin Ahmet Söylemez olduğu belirlenen şüpheli İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

SABAH'ın haberine göre, Bir süredir İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri devam eden şüpheli FETÖ imamının, sorgusunda FEM Dershanesi eski öğretmenlerinden olduğu anlaşıldı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Söylemez soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman tarafından sorgulandı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Söylemez, tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sorguyu gerçekleştiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi ve cezaevine gönderildi.