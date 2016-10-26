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'cü hain: Maaşı çek, maaşı bırakma

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 rütbeli asker, adliyeye sevk edildi.

FETÖcü hain: Maaşı çek, maaşı bırakma

Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte finans sağlanması ve örgüt faaliyetlerine iştirak edilmesine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, ile bağlantılı olduğu iddia edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli askerlere yönelik operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 45 rütbeli asker, Çevik Kuvvet araçlarıyla adliyeye getirildi.

"MAAŞI ÇEK MAAŞI BIRAKMA"
Araçtan indirilip polisler eşliğinde tek tek adliye binasına alınan şüphelilerden biri, yakınına "maaşı çek, maaşı bırakma" diye seslendi.

FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 47 asker hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 Ekim'de eş zamanlı yürütülen operasyonda aralarında 2 albay, bir yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, bir üsteğmen ve 30 astsubayın bulunduğu 40 rütbeli asker gözaltına alınmıştı.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 16:13
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Canim VATANIM Canim VATANIM

Bu yüzsüzün yüz ifadesi tam bir fetöcü GÜZELIM VATANI dinsizlerle bir olup gözümüzün icine baka baka resmen yagmaliyorlar maaslari kesilip kimlikleri ellerinden alinsin

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2016 17:22
osman osman

keşke devlettten aldığın o maaşı vatana ihanet etmeden önce düşünseydin fetö şerefsizi pensilvanyada yaşasın sen ceza evine gir sana acımıyorum da coluğun çocuğun eşine yazık hiç mi düşünmedin ALLAH akıl fikir versin

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2016 17:15
Canim T&#220;RKIYEM Canim TÜRKIYEM

Ben anlamiyorum bu hainlere birde maas veriyoruz sanki ödül gibi neden bu hainlerin maaslari kesilmiyor ! Sunun resmine bakinca nasilda arsiz arsiz maasi cek diyor arsizlikla kin dolu yüz ifadesi GERCEKTEN HARAM OLSUN

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2016 17:00
btl btl

yakında onu da bulamayacağını iyi biliyor ihanete alışmış ne de olsa

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2016 16:56
memo memo

sereften yoksun vatan haini ALLAH yaptiklarinizi yaniniza koymasin

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2016 16:56
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