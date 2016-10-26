Konya Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte finans sağlanması ve örgüt faaliyetlerine iştirak edilmesine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli askerlere yönelik operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 45 rütbeli asker, Çevik Kuvvet araçlarıyla adliyeye getirildi.
"MAAŞI ÇEK MAAŞI BIRAKMA"
Araçtan indirilip polisler eşliğinde tek tek adliye binasına alınan şüphelilerden biri, yakınına "maaşı çek, maaşı bırakma" diye seslendi.
FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 47 asker hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 Ekim'de eş zamanlı yürütülen operasyonda aralarında 2 albay, bir yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, bir üsteğmen ve 30 astsubayın bulunduğu 40 rütbeli asker gözaltına alınmıştı.
kalan karakter 1000
Bu yüzsüzün yüz ifadesi tam bir fetöcü GÜZELIM VATANI dinsizlerle bir olup gözümüzün icine baka baka resmen yagmaliyorlar maaslari kesilip kimlikleri ellerinden alinsin
keşke devlettten aldığın o maaşı vatana ihanet etmeden önce düşünseydin fetö şerefsizi pensilvanyada yaşasın sen ceza evine gir sana acımıyorum da coluğun çocuğun eşine yazık hiç mi düşünmedin ALLAH akıl fikir versin
Ben anlamiyorum bu hainlere birde maas veriyoruz sanki ödül gibi neden bu hainlerin maaslari kesilmiyor ! Sunun resmine bakinca nasilda arsiz arsiz maasi cek diyor arsizlikla kin dolu yüz ifadesi GERCEKTEN HARAM OLSUN
yakında onu da bulamayacağını iyi biliyor ihanete alışmış ne de olsa
sereften yoksun vatan haini ALLAH yaptiklarinizi yaniniza koymasin
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.