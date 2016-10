FETÖ-PKK alçaklığı Eagle kayıtlarında

Kahramanmaraş'ta balkona düşen yastığın ele verdiği 4 örgüt üyesinden olan FETÖ'nün 'Emir' kod adlı dershaneler bölge sorumlusunun telefonunda, örgütün gizli haberleşme yazılımı Eagle olduğu belirlendi. Buradaki yazışmalarda FETÖ'cü hainlerin, Güneydoğu'da yapılan terör saldırılarını önceden haber aldıkları belirlenirken, "İnsanlar ölecek ama zerre kadar acımıyorum" sözleri hainlerin ne kadar acımasız olduklarını bir kez daha ortaya koydu. Geçen hafta Onikişubat ilçesindeki bir evde yastık kavgası yapan üniversiteli gençlerin alt kattaki balkona düşürdüğü yastık, FETÖ'nün dershaneler bölge sorumlusu Mustafa Tatlı (40) da dahil 4 kişiyi yakalattı. Tatlı'nın pencereden atarak imha etmeye çalıştığı cep telefonunu inceleyen ekipler, telefonda örgütün gizli haberleşme yazılımı Eagle olduğunu belirledi.



'EVE KAPANIN'

Tatlı'nın cep telefonundaki, 'Özlem' ve 'Zafer' kod adlı 2 örgüt üyesinin yazışmalarıysa, PKK ile FETÖ arasındaki kanlı işbirliğini ortaya koydu. FETÖ'cü hainlerin, Güneydoğu'da yapılacak terör saldırılarını önceden haber aldıkları belirlendi. Özlem kod adlı örgüt üyesinin, "İnsanlar ölecek ama zerre kadar acımıyorum" sözleri ise ne kadar acımasız olduklarını bir kez daha gösterdi. 2 örgüt üyesi arasında geçen o konuşmalar şöyle:

Zafer: Bu hafta yaklaşık 6 Kürt kanalı kapatıldı. Anlıyorsun de mi?

Özlem: Anladım anladım. O zaman savaş yakın.

Zafer: Yani. Muhalif kanal kalmadı. Daha ciddi bir şey var. Onu diyemem. Eğer o başlarsa ihtiyaçlarınızı alıp evinize girin. Ve kapınızı sürgüleyin. Dışarı çıkmayın.











'BENDE VİCDAN KALMADI'

Özlem: Hayırlısı olsun. Tarih var mı?

Zafer: Tarih yok ama yakın.

Özlem: Çok iyi.

Zafer: Çok iyi mi? Hocam, insanlar ölecek.

Özlem: Yapacak bir şey yok

Zafer: Benim Urfa'da, Mardin'de akrabalarım var.

Özlem: Allah'ın lütfu içeridekiler korunacak. Benim de Urfa'da teyzem var. Antep'te var.

Zafer: Merkezde mi?

Özlem: Evet. Yani bir şekilde olacaktı bu hocam. Ben zerre kadar acımıyorum desem...

Zafer: Yani haklısınız. Ama yine de vicdan var.

Özlem: Valla vicdansızım. İnsanın canı yanınca böyle oluyormuş.

Zafer: Hocam emin olun bende de vicdan kalmadı.







'HZ. ALİ VE HZ. FATIMA YARDIMA GELDİ ' YALANI

Mustafa Tatlı'nın, Eagle sisteminde 'Bir abinin eşinin rüyası' başlığıyla yazdığı mesajda ise şunlar yazılı: "Van'daki kolejin önündelermiş ama okulun dışı granitten duvarla örülü şekilde. Eşim acaba içeri nasıl gireriz diye düşünürken Hz. Fatıma anamız gelmiş başlamış baltayla vurmaya ama kıramamış. Tam o esnada Hz. Ali gelmiş okulun tepesine çıkmış ve elindeki baltayı vurmaya başlamış. 3 vuruşta granit kırılmış tüm veliler okula girmiş. Eşim, oğlumun sınıfına girmiş. Bakmış ki oğlum arkadaşlarıyla birlikte. Rabbim tez zamanda hasretleri bitirsin inşallah." FETÖ imamı Tatlı başka bir paylaşımında ise Ankara'da yakalanan bir gazetecinin cezaevinde gördüğü rüyayı anlatıp, örgüt üyelerini motive etmeye çalıştı.



RÜYA İLE MOTİVASYON

Mustafa Tatlı'nın yakalandığından habersiz olan 2 örgüt üyesinin yaptığı Eagle yazışmaları da Kahramanmaraş polisi tarafından an be an takip edildi. 'Özlem' ve 'Nur' kod adlı FETÖ üyelerinin sohbetinde, rüya yorumlarıyla birbirlerini motive etmeye çalıştıkları görüldü.

Nur: Rüyamda cemaatle namaz kıldığımı gördüm. Müezzinlik yapıyordun. Daha sonra kısa tespihatlar yapıyordum.

Özlem: Bu durumun olmayışına üzülüyorsun. Bu sıkıntılardan kurtulacağımızı göstermiş az kaldı. Yardım yakın. Tekrardan o günleri yaşayacaksınız topluca. Çok güzel bir rüya görmüşsünüz.