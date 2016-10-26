Evladımı bana getir

İstanbul Ataşehir'de yaşayan SedaNur ve Musa Yücelik çifti şiddetli geçimsizliknedeniyle boşanmaya karar verdi.Dava açıldığında ise Eda Nur Yücelik oğullarıAhmet'e hamileydi. Çift ayrı yaşamayabaşladı. 9 Ekim 2016 tarihinde isebaba Musa Yücelik, oğlunu dedesininyanına götürüp geri getireceğini söyleyerekAhmet'i götürdü. Ancak bir dahageri getirmedi. Davalı olduğu eşinin oğlunukaçırdığını iddia eden anne Seda Nur Yücelikşöyle konuştu: "Ben evde yokken gelmiş.Babamın izniyle annem bebeği kendisinegöstermiş. Dedesine gösterme bahanesiylealıp gitmiş. Daha 5 aylık, emziktekibebek. Annesine muhtaç. Evladımıbana getir. Tanıdıklarının adreslerini poliseve savcılığa bildirdik. Ama bulunamadı. Aradığımızdabana 'Amerika'dayım, 2 bakıcıtuttum' dedi. Bize bebek beşiği olan fotoğraflarattı. Ancak bebeği bize göstermedi."
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