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Evladımı bana getir

Evladımı bana getir
İstanbul Ataşehir'de yaşayan Seda Nur ve Musa Yücelik çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Dava açıldığında ise Eda Nur Yücelik oğulları Ahmet'e hamileydi. Çift ayrı yaşamaya başladı. 9 Ekim 2016 tarihinde ise baba Musa Yücelik, oğlunu dedesinin yanına götürüp geri getireceğini söyleyerek Ahmet'i götürdü. Ancak bir daha geri getirmedi. Davalı olduğu eşinin oğlunu kaçırdığını iddia eden anne Yücelik şöyle konuştu: "Ben evde yokken gelmiş. Babamın izniyle annem bebeği kendisine göstermiş. Dedesine gösterme bahanesiyle alıp gitmiş. Daha 5 aylık, emzikteki bebek. Annesine muhtaç. Evladımı bana getir. Tanıdıklarının adreslerini polise ve savcılığa bildirdik. Ama bulunamadı. Aradığımızda bana 'Amerika'dayım, 2 bakıcı tuttum' dedi. Bize bebek beşiği olan fotoğraflar attı. Ancak bebeği bize göstermedi."
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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