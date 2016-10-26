Eski YARSAV Başkanı Arslan için tutuklama talebi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Arslan, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Arslan, yaklaşık 4 saat süren ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın da aralarında bulunduğu bazı Sayıştay denetçileri hakkında, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı almıştı. YARSAV, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştı.
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