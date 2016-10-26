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Eski YARSAV Başkanı Arslan için tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Sayıştay denetçilerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Eski YARSAV Başkanı hakkında flaş karar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Arslan, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Arslan, yaklaşık 4 saat süren ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın da aralarında bulunduğu bazı Sayıştay denetçileri hakkında, " üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı almıştı. YARSAV, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştı.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 19:14
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