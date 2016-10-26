  1. Önce Musul sonra Rakka

lu ci!

Dronelu darbeci!
İzmir'de açılan 267 sanıklı davasının bin 300 sayfalık iddianamesinde ilginç detaylar yer aldı. İddianameye göre girişimi sonrası tutuklanan Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, 22 Haziran'da 4 bin 500 TL'ye drone aldırdı. Üsteğmen Yücel Atılgan, bu yi gecesi saat 22:00 sıralarında kışlanın üzerinde uçurarak hareketliliği kontrol altında tutmaya çalıştı. Öte yandan Hakbilen'in el konulan telefonunda en son görüşmesini, Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'in emir subayı Mustafa Selek'le yaptığı saptandı.

CEYHAN TORLAK
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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