Dronelu darbeci!

İzmir'de açılan 267 sanıklı FETÖ davasının bin 300 sayfalık iddianamesinde ilginç detaylar yer aldı. İddianameye göre darbe girişimi sonrası tutuklanan Ege Ordusu eski KurmayBaşkanı TümgeneralMemduh Hakbilen, 22Haziran'da 4 bin 500 TL'yedrone aldırdı. Üsteğmen Yücel Atılgan, bu droneyi 15 Temmuz gecesi saat 22:00 sıralarında kışlanın üzerinde uçurarak hareketliliği kontrol altında tutmaya çalıştı. Öte yandan Hakbilen'in elkonulan telefonunda en songörüşmesini, Genelkurmayeski Başkanı Necdet Özel'inemir subayı MustafaSelek'le yaptığı saptandı.
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