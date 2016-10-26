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Doktor olamadı

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi , doktor olmayı hedefledi. Ancak amacına ulaşamadan kaza sonucu hayatını kaybetti

Doktor olamadı
Hatay'da bir tıp öğrencisinin doktor olma hayali yarım kaldı. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Tuğba Alaş'ın (23) tek hayali can kurtarmaktı. Ancak meydana gelen bir kaza, genç kızın hayallerini ve hayatını çaldı. Alaş, geçen Cumartesi günü, adı açıklanmayan bir arkadaşının kullandığı motosiklete atladı. Aşırı hız yapan M.K. yönetimindeki otomobil ise seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Korkunç kazada motosikletin arkasında bulunan Tuğba Alaş, olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Müzik tutkunu, amatör fotoğrafçı, doğayı ve hayvanları çok seven 'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K. ise çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde kazada ölen Tuğba için anma töreni yapıldı. Öğrenci ve öğretim üyeleri, açılan deftere, Tuğba ile ilgili anılarını ve doktor adayının ölümünden duydukları üzüntülerini yazdı.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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