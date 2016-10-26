Doktor olamadı

Hatay'da bir tıp öğrencisinin doktor olma hayali yarım kaldı. Mustafa KemalÜniversitesi TıpFakültesi 2'nci sınıföğrencisi TuğbaAlaş'ın (23) tek hayali can kurtarmaktı. Ancak meydana gelen bir kaza, genç kızın hayallerini ve hayatını çaldı. Alaş, geçen Cumartesi günü, adı açıklanmayan bir arkadaşının kullandığı motosiklete atladı. Aşırı hız yapan M.K.yönetimindeki otomobilise seyir halindekimotosiklete arkadançarptı. Korkunç kazada motosikletin arkasında bulunan Tuğba Alaş, olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Müzik tutkunu, amatör fotoğrafçı, doğayı ve hayvanları çok seven Tuğba Alaş'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardındangözaltına alınanotomobil sürücüsüM.K. ise çıkarıldığımahkemece 'adlikontrol' şartıyla serbestbırakıldı. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde kazada ölen Tuğba için anma töreni yapıldı. Öğrenci veöğretim üyeleri, açılandeftere, Tuğba ile ilgilianılarını ve doktoradayının ölümündenduydukları üzüntüleriniyazdı.
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