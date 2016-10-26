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Diyarbakır'da PKK'ya

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen nda, bölgede tespit edilen 5 hedef imha edildi

Terör örgütü PKKya bombardıman

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlık istihbarat üzerine saat 17.40-17.55 saatlerinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla yapılan harekatla, bölgede tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 5 hedef imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden jetler, emniyetle üslerine döndü.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 23:18
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