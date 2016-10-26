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Cumhuriyet rekoru

Cumhuriyet rekoru
Serbest dalış dünya rekortmeni , Cumhuriyet'in 93. yılı onuruna 93 metreye dalarak, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendi rekorunu geliştirdi. Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki dalış 2 dakika 40 saniye sürdü. Ercümen, başarısını denizde ekip arkadaşlarıyla Türk bayrağı açarak kutladı. Şampiyon sporcu, şunları söyledi: "Atalarımızın büyük mücadeleler sonunda elde ettiği Cumhuriyetimiz'in 93. yılında, 93 metreye dalarak, ülkemizin huzuru için canını feda eden şehitlerimizi andık. Bugün hala nefes alabiliyorsak onlar sayesinde."
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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