Cumhuriyet rekoru

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 93. yılı onuruna93 metreye dalarak, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendi rekorunu geliştirdi. Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki dalış 2 dakika 40 saniye sürdü. Ercümen, başarısını denizde ekip arkadaşlarıyla Türk bayrağı açarak kutladı. Şampiyon sporcu, şunları söyledi: "Atalarımızın büyük mücadelelersonunda elde ettiği Cumhuriyetimiz'in93. yılında, 93 metreye dalarak,ülkemizin huzuru için canını feda edenşehitlerimizi andık. Bugün hala nefesalabiliyorsak onlar sayesinde."
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