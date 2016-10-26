Cinayet Deryası

Kadına yönelik şiddet bitmedi. Korkunç haber bu kez İstanbul Eyüp'ten geldi. Gayrimenkul danışmanı Derya Demirkıran (22), 2014 yılında kızının babası CelalettinV.'den (29) şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Eski eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Demirkıran, daha sonra GökhanA. (39)ileimam nikahıyla evlendi. CelalettinV. ise kızını annesine göstermedi.Bu nedenle eski çift arasındayaşanan sert tartışmalargünden güne alevlendi. Öncekigün Demirkıran ve dini nikahlı eşiGökhan A., parka gitti.
POLİSTE SUÇ KAYDI VAR
Celalettin V. ise parktakarşılaştığı eski eşiyle kavgaetti. Bu sırada CelalettinV., yanındaki silahla ikiliyedefalarca ateş etti. Genç kadınolay yerinde can verirken, ağıryaralanan imam nikahlı eşiGökhan A. ise ambulanslahastaneye gönderildi. Cinayetinardından cipiyle kaçan katilzanlısının peşine düşen polisbölgedeki kamera kayıtlarınıinceledi. Polisi yaralamasuçundan 2 adet suç kaydıbulunan Celalettin V.'yi heryerde arıyor.
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