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Deryası

Erkek terörü sonlanmadı. Celalettin V. eski eşi Derya Demirkıran ile dini nikahlı kocasına kurşun yağdırdı. Genç kadın kurtarılamadı. Katil ise kaçtı

Cinayet Deryası
Kadına yönelik şiddet bitmedi. Korkunç haber bu kez İstanbul Eyüp'ten geldi. Gayrimenkul danışmanı Derya Demirkıran (22), 2014 yılında kızının babası Celalettin V.'den (29) şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Eski eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Demirkıran, daha sonra Gökhan A. (39) ile imam nikahıyla evlendi. Celalettin V. ise kızını annesine göstermedi. Bu nedenle eski çift arasında yaşanan sert tartışmalar günden güne alevlendi. Önceki gün Demirkıran ve dini nikahlı eşi Gökhan A., parka gitti.

POLİSTE SUÇ KAYDI VAR
Celalettin V. ise parkta karşılaştığı eski eşiyle kavga etti. Bu sırada Celalettin V., yanındaki silahla ikiliye defalarca ateş etti. Genç kadın olay yerinde can verirken, ağır yaralanan imam nikahlı eşi Gökhan A. ise ambulansla hastaneye gönderildi. in ardından cipiyle kaçan katil zanlısının peşine düşen polis bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Polisi yaralama suçundan 2 adet suç kaydı bulunan Celalettin V.'yi her yerde arıyor.

Emir SOMER
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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