‘Cep’ düşmanları

Kanlı terör örgütü PKK, 11 Ekim'de Gaziantep Islahiye'de bulunan özel bir GSM şirketine ait baz istasyonunu hedef aldı. Teröristlerin baz istasyonuna düzenledikleri bombalı saldırıyla ilçede bulunan 4 mahallede cep telefonlarıyla iletişim kurulamadı. Saldırının ardından 3 bin 500 nüfuslu Kayabaşı mahallesi sakinleri mahalledeki camiminaresi veya yüksekalanlarda da konuşmaimkanı bulamayınca, 5kilometre ileri giderek ceptelefonlarını kullanmayabaşladı. Mahalle sakinlerinden Yakup Aslan, "Baz istasyonuna yapılan saldırı sonrasında telefonlarımızı kullanamıyoruz. Telefonumuzu kullanabilmemiz için kilometrelerce ileriye gitmek zorunda kalıyoruz" dedi.
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