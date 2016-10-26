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‘Cep’ düşmanları

‘Cep’ düşmanları
Kanlı terör örgütü , 11 Ekim'de Gaziantep Islahiye'de bulunan özel bir GSM şirketine ait baz istasyonunu hedef aldı. Teröristlerin baz istasyonuna düzenledikleri bombalı saldırıyla ilçede bulunan 4 mahallede cep telefonlarıyla iletişim kurulamadı. Saldırının ardından 3 bin 500 nüfuslu Kayabaşı mahallesi sakinleri mahalledeki cami minaresi veya yüksek alanlarda da konuşma imkanı bulamayınca, 5 kilometre ileri giderek cep telefonlarını kullanmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Yakup Aslan, "Baz istasyonuna yapılan saldırı sonrasında telefonlarımızı kullanamıyoruz. Telefonumuzu kullanabilmemiz için kilometrelerce ileriye gitmek zorunda kalıyoruz" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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