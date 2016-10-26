Çavuşoğlu: Operasyon devam edecek

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlığın resmi konutunda ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öncelikle 15 Temmuz'da yaşanılan başarısız darbe girişiminin ardından Sudan'ın gösterdiği dayanışma ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aldıkları ve almaya devam ettikleri tedbirler için teşekkürlerini iletti.

Mevkidaşıyla hem Afrika hem de Türkiye ve bölgesindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Sudan'da barış sürecine yönelik atılan adımları takdirle karşıladıklarını vurguladı. Sudan'ın komşu ülkelere yönelik sorunlarda objektif ve dengeli tutumunu da takdirle karşıladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, komşu ülkelerdeki sorunlar nedeniyle Sudan'ın çok sayıda mülteciyi ağırladığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Sudan'ın uluslararası camiayla ilişkilerini normalleştirmek için gösterdiği çabayı desteklediklerinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gerek siyasi gerekse ekonomik alanda gelişmesi için gayret sarf edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte karşılıklı ziyaretler ve ortak toplantılar düzenleyecekleri ifade etti. Sudan'daki önemli projeleri desteklediklerini anlatan Çavuşoğlu, Türk iş adamlarının yatırım için bu ülkeye ilgisinin arttığını ve bu durumun da iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına vesile olacağını kaydetti.

OPERASYON DEVAM EDECEK

Çavuşoğlu, Suriye'de rejim unsurlarına ait bir helikopterin Tall Nayif'de bulunan muhalif unsurlara varil bombalı hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 muhalifin ve ayrıca DEAŞ'ın Aktarin'in güneydoğusundaki Ak Burhan bölgesinde düzenlediği bombalı araç saldırısı sonucu 2 muhalifin şehit olmasına ilişkin bir soruya karşılık, Suriye'de rejimin ve destekçilerinin bugüne kadar DEAŞ, PKK ya da El Nusra gibi bir derdi olmadığının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Rejim ve destekçilerinin aslında Halep'in barış ve güvenliğinin sağlanması için değil, kenti ele geçirmek için El Nusra'nın çekilmesini istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu tür saldırılar bizim DEAŞ'a karşı, ÖSO ve koalisyon güçleriyle beraber mücadelemizi durdurmaz ve Fırat Kalkanı operasyonu da devam edecektir. Fırat Kalkanı operasyonunun tek amacı bu bölgeden DEAŞ'ı temizlemektir. " şeklinde konuştu.

"Dolayısıyla El Bab'a kadar bu operasyon ilerleyecek." diye konuşan Çavuşoğlu, ayrıca insanların istemeleri halinde rahatlıkla geri dönebilmeleri için bu bölgenin güvenli bölge ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

"DEAŞ SONRASI İYİ PLANLANMALI"

Bakan Çavuşoğlu, Haşdi Şabi'nin Telafer'e yöneldiği iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bazı ülkelerin de grupların da tahrikiyle, desteğiyle intikam içinde olan Haşdi Şabi'nin bir taraftan Musul'a girmek istediğini, bir taraftan diğer bölgelerde Sünnilerin ağırlıkla yaşadığı bölgelere saldırmak istediğini görüyoruz. DEAŞ ile mücadele edilmeli ama DEAŞ sonrasını iyi planlayarak, yerel güçlerle bu mücadele yapılmalı. Musul ve Telafer'deki etnik ve mezhep dengeleri çok iyi dikkate alınmalı. Eğer buradaki gelişmeler bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir duruma gelirse, biz koalisyonun içindeki katkımızın yanında kendi güvenliğimizi sağlamak için her türlü tedbirimizi alırız. Bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır.

Diğer taraftan Telafer ve diğer bölgelerde saldırı olursa, yine burada bize yönelik bir tehdit oluşursa burada da tedbir alırız. Ayrıca buradaki Türkmen kardeşlerimizin hak ve hukukunu da koruma konusunda kararlılığımız da var Allah'a şükür muktediriz de. Oradaki kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Onlara yönelik saldırılar olursa elbette biz de buna duyarsız kalmayız."