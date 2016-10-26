Bunu da yaz Ertuğrul

YALANLAMA PEŞİNE DÜŞTÜ!
Hürriyet'in patronu Aydın Doğan, bu açıklamalara ancak iki gün dayanabildi. Sonra işareti verdi. Eski yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök de patronunun isteğini yerine getirdi. Özkök dünkü köşesinde Nadir'in "Hürriyet'i satın alacaktım, milli yapacaktım" sözlerini eleştirdi. "Erol Simavi, Hürriyet'i Türkiye'nin en milli insanına sattı. Bugün o gazetenin sahibi Aydın Doğan'dır. Gazetenin üzerinde de Türk bayrağı ve Atatürk resmi vardır" dedi. Özkök'ün bu satırlarına, o döneme yakından tanıklık eden ünlü reklamcı Nail Keçili'den yanıt geldi. Keçili, İnstagram hesabında yaptığı paylaşımda Ertuğrul Özkök'e çok sert cevap verdi: "Ertuğrul bu notu yazmak için çok düşündüm. Sen fena sallamışsın... O dönemde Erol Simavi Hürriyet'in sahibiydi. Hürriyet manşet yaptığını yok eden bir güce sahipti.
ENGİN BEY, NADİR'LE GÖRÜŞTÜ
Erol Bey uzun süre mesleğin zirvesindeydi. Cen Ajans'ın Taksim'deki Tevfik Kazancıgil Köşkü'nde Erol Bey'e mükellef bir oda tahsis edildi. Cen Ajans bir nevi Hürriyet olmuştu. İngiltere'de Erol Bey iki kişiyle pazarlık etti. Biri Asil Nadir diğeri Maxwell'di. Simavi ile Nadir'i ben ve Bülent Şemiler Hilton'da özel bir yemek vererek barıştırmıştık. Ayrıca Amerika'da Güneş'in (ANAP'lı Bakan Güneş Taner) Asil Bey'i kovduğu otel odasında bizzat ben ve rahmetli Eser Tümen vardık. Asil Bey'e yapılan muameleye çok üzülmüştüm.
BENİ ZORLA KONUŞTURMAYIN
Asil Bey'in tüm anlattıkları doğrudur. Hürriyeti alacaktı. Sonra ne oldu... Bunlar artık sırdır. Aydın Beye selamlar. O beni tanımaz oldu... Ben onu iyi tanıyorum. Asil Nadir'in başını belaya sokan Amerika'nın borsa oyunları Türkiye'de hangi medyacılar tarafından yapılıyor... Bunları da erkekçe yaz... Sen yazmazsan ben hazırladığım uzun metraj filmde anlatacağım. Güzel şarap cinslerini de sana danışacağım. Asil Nadir, Türkiye'yi dünyada temsil eden uluslararası bir işadamıdır. Ana dili gibi lisan bilir, görgülüdür. Hala dünyada itibarı devam etmektedir. Benim de babamın oğlu değildir. Ama adamı zorla konuşturmayın Ertuğrul."
İŞADAMI NADİR NE DEMİŞTİ...
İşadamı Asil Nadir, olay yaratan röportajda şunları söyledi: "Eğer bana operasyon yapmasalardı, Türkiye'de Hürriyet'i satın alacaktım ve milli bir çizgide yönetecektim. Dış güçler bana saldırırken, hükümette rakip medyanın etkisiyle bana tavır aldı. Dış güçlerle birlikte hareket eden dönemin medyası, bana yaralı balinaya saldıran köpekbalıkları gibi saldırdı. Bana operasyon emrini ABD verdi, İngiltere düğmeye bastı. Türk medya patronları da onlarla birlikte gerekeni yaptı. İngiltere'nin istihbarat servisleri MI5 ve MI6'nın süper ajanları bana kumpas kurdu."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.