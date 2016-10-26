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Bingölde 1 şehit
Bingöl 'in Yeniyazı Köyü'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş (29) düştü, bir ise yaralandı. Çeçen'in şehit haberi, memleketi Turhal'da yaşayan ve çiftçilik yapan babası Metin Çeçen ile bir süreliğine kayınpederinin evine gelen şehit eşi Rukiye Çeçen'e yetkililerce verildi. Acı haber üzerine Çeçen ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Çeçen'in daha önce görev yaptığı Diyarbakır'da Jandarma Uzman Çavuş olan kardeşi Burak Çeçen ile birlikte PKK'ya karşı mücadele ettikleri öğrenildi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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