Bingöl Genç'in Yeniyazı Köyü'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Emrah Çeçen (29) şehit düştü, bir asker ise yaralandı. Çeçen'in şehit haberi, memleketi Turhal'da yaşayan ve çiftçilik yapan babası Metin Çeçen ile bir süreliğine kayınpederinin evine gelen şehit eşi Rukiye Çeçen'e yetkililerce verildi. Acı haber üzerine Çeçen ailesi gözyaşlarınaboğuldu. Şehit Çeçen'in daha önce görev yaptığı Diyarbakır'da Jandarma Uzman Çavuş olan kardeşiBurak Çeçen ile birlikte PKK'yakarşı mücadele ettikleri öğrenildi.
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